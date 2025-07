Gia Lai: Xe máy va chạm xe tải, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Km 17+300, Quốc lộ 19 thuộc khu vực Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô tải biển kiểm soát 77C-218.15 (hiện chưa xác định người điều khiển) di chuyển theo hướng Đông - Tây, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với mô tô biển số 77F1-506.70 do anh Trịnh Công T. (SN 1998, ở khu vực An Lộc, phường An Nhơn Nam) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hậu quả anh T. tử vong tại chỗ, ô tô tải hư hỏng phần đầu, xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Nam nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và điều tra, làm rõ vụ việc.