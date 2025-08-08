Xe đầu kéo va chạm với xe máy khiến một người bị đứt lìa chân

(GLO)- Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Biển Hồ (phường Thống Nhất) khiến 1 người đàn ông bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 8-8, anh Nguyễn Thành Nhơn (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Biển Hồ) điều khiển xe đầu kéo BKS 81C-267.11 kéo theo rơ mooc BKS 81R-004.68 lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng.

Xe máy đi thẳng từ đường Tôn Đức Thắng qua đường Lê Đại Hành thì bị tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Khi tới khu vực ngã tư Biển Hồ, xe đầu kéo rẽ phải vào đường Võ Văn Kiệt theo hướng Gia Lai đi Quảng Ngãi thì va chạm với xe máy BKS 81T3-4019 do ông Nguyễn Văn B. (SN 1954, trú tại tổ 7, phường Thống Nhất) điều khiển từ hướng đường Tôn Đức Thắng đi thẳng qua đường Lê Đại Hành.

Ông B. bị phần bánh xe đầu kéo cán đứt lìa cẳng chân trái. Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Chiếc xe đầu kéo rẽ phải đã va chạm với xe máy đi phía bên phải. Ảnh: Văn Ngọc

Được biết, năm 2021 và 2023, tại đây đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tương tự khiến 2 người tử vong.

Lực lượng chức năng thường xuyên cảnh báo về “điểm mù” của tài xế xe tải khi chuyển hướng tại ngã tư Biển Hồ, song vẫn có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại cùng một địa điểm.