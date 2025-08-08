Đức Cơ: 77 doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(GLO)- 77 doanh nghiệp, cá nhân là chủ các bến bãi, mỏ vật liệu, công trình xây dựng, chủ phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chiều 7-8.

Buổi lễ do Tổ địa bàn Đức Cơ (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Đức Cơ tổ chức.

Lực lượng chức năng và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức ký cam kết đảm bảo

﻿trật tự an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Theo nội dung ký kết, các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành, đồng thời tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân viên trong doanh nghiệp, nhất là tài xế phải tuân thủ quy định khi điều khiển phương tiện vận tải, chở khoáng sản, vật liệu xây dựng đảm bảo an toàn, không chạy quá tốc độ, không để xảy ra tình rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Đây là một trong những giải pháp mà lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai thực hiện trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm hạn chế tối đa nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.