Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Đức Cơ: 77 doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- 77 doanh nghiệp, cá nhân là chủ các bến bãi, mỏ vật liệu, công trình xây dựng, chủ phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chiều 7-8.

Buổi lễ do Tổ địa bàn Đức Cơ (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Đức Cơ tổ chức.

le-ky-ket-3046.jpg
Lực lượng chức năng và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức ký cam kết đảm bảo
﻿trật tự an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Theo nội dung ký kết, các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành, đồng thời tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân viên trong doanh nghiệp, nhất là tài xế phải tuân thủ quy định khi điều khiển phương tiện vận tải, chở khoáng sản, vật liệu xây dựng đảm bảo an toàn, không chạy quá tốc độ, không để xảy ra tình rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Đây là một trong những giải pháp mà lực lượng Cảnh sát Giao thông triển khai thực hiện trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm hạn chế tối đa nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Pháp luật

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Tin tức

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã vùng biên Ia Chia (tỉnh Gia Lai) kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã đưa trang thiết bị đến tận địa phương, phối hợp với Công an xã triển khai tiếp nhận hồ sơ.

null