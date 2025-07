Gia Lai: Các cửa hàng sửa chữa xe máy cam kết không “độ chế”

(GLO)- Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tổ chức cho các cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn ký cam kết không “độ chế” phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, thời gian qua trên địa bàn xã đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông, tình hình tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là người dân tự ý thay đổi đặc tính, kết cấu phương tiện.

Chủ cơ sở sửa chữa xe máy ký cam kết không "độ chế" xe, gây mất trật tự an toàn giao thông.

 Ảnh: Văn Tuấn

Qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an xã Chư A Thai đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện được thay đổi kết cấu như thay, tháo lọc trụ để tiếng nổ lớn hơn, nối dài ống pô, tháo những vật dụng cản gió, tự ý lắp còi với cường độ âm thanh lớn, thay đổi đèn xe gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện khác…

Quá trình rà soát xác định, những chiếc xe này chủ yếu thuộc sở hữu của các thanh thiếu niên, thường tụ tập thành nhóm đi trên đường có biểu hiện càn quấy, gây nguy hiểm cho người cùng tham gia giao thông.

Do đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lớn của tỉnh và đất nước, Công an xã Chư A Thai đã trực tiếp đến các cơ sở sửa chữa xe máy trên địa bàn để tuyên truyền pháp luật, tập trung phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sau khi được tuyên truyền, đại diện 5 cơ sở đã tự nguyện ký cam kết không mua bán phương tiện không có nguồn gốc rõ ràng; không nhập linh kiện, phụ tùng không có hóa đơn; không thay thế, lắp ráp các phụ tùng không đúng theo thiết kế của chủng loại xe…

Đây là một trong những giải pháp thiết thực để ngăn chặn, hạn chế tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe độ chế, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.