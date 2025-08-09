Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Ông H. cũng là bảo vệ tại cửa hàng nói trên.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm việc với người phát hiện và thân nhân nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc.
(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.
Ông H. cũng là bảo vệ tại cửa hàng nói trên.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm việc với người phát hiện và thân nhân nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc.
(GLO)- Ngày 5-8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc cho biết đã bàn giao đối tượng Phạm Tuấn Kiệt (SN 2002, trú phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
(GLO)- Sáng 5-8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm đến chủ ô tô mang biển kiểm soát 88A-841.92 vì liên quan đến hành vi chạy quá tốc độ cho phép, với vận tốc đến hơn 110 km/h.
(GLO)- Chiều 4-8, bà Nguyễn Thị Thống-Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng thú y và bộ phận chuyên môn khẩn trương thu gom các xác heo bị vứt bừa bãi tại khu vực bờ kè cầu Đồng Xiêm.
(GLO)- Ngày 21-7, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng chiếm dụng đường vào chung cư Lamer 1 và chung cư Lamer 2 để đậu đỗ các loại phương tiện giao thông. Tuy vậy, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.
(GLO)- Sáng 3-8, Công an xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã đưa ra cảnh báo đề nghị người dân cảnh giác, không chia sẻ, bình luận luận bài viết chưa kiểm chứng, xuyên tạc sự thật về vụ án vứt con mới đẻ xảy ra trên địa bàn.
(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng thả rông gia súc trên các tuyến đường thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu vực công cộng, chính quyền phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm giữ gìn trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông.
(GLO)- Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phối hợp với nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương tổ chức hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tặng quà, chụp tặng ảnh cá nhân cho người dân và học sinh trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu.
(GLO)- Chiều 2-8, tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, ông N.N.H. (SN 1970, trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bị bất ngờ mất ý thức khi đang lái xe ô tô được người dân đập kính xe và đưa đi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.
(GLO)- Ngày 30.7, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1196/UBND-KGVX về việc rà soát, xây dựng chỉ tiêu kinh tế-xã hội về áp dụng Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh.
Một người sếp tốt là người thấy nhân viên thiếu tiền khi nào để mình "ting ting" luôn.
Ông Hoàng Nam Tiến được xác nhận qua đời ngày 31.7.2025 sau thời gian ngắn nhập viện.
(GLO)- Tối 30-7, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tìm thấy thi thể ông Hồ Đức C. (SN 1974, ở thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp) tại đoạn kênh Văn Phong qua địa bàn thôn Thuận Hòa.
Bộ Công an đề xuất bỏ quy định tài xế kinh doanh vận tải chỉ được lái xe tối đa 48 giờ mỗi tuần, thay vào đó sẽ thực hiện theo bộ luật Lao động.
(GLO)- Chiều 29-7, ngành chức năng đã tiến hành khắc phục “ổ voi” trên đường đoạn vòng xoay đối diện Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 69, đường Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai đưa tin.
(GLO)- Chiều 29-7, Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh hành vi, phương tiện liên quan đến đoạn clip nam thanh niên buông 2 tay khi đang điều khiển xe máy gây xôn xao mạng xã hội.
(GLO)- Sáng 28-7, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai hoạt động tín dụng CSXH năm 2025.
(GLO)- Mưa lớn liên tục khiến mặt đường đoạn vòng xoay đối diện Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 69, đường Hùng Vương, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai xuất hiện “ổ voi” lớn trên đường gây ra nhiều vụ té ngã xe máy khi người lưu thông thiếu quan sát không kịp tránh.
(GLO)- Giữa phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) có một căn bếp nhỏ-nơi bừng lên ngọn lửa của lòng nhân ái. Ở đó, hàng nghìn suất ăn bình dị đã được nấu bằng cả tấm lòng yêu thương, chia sẻ với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa giải cứu một người đàn ông lớn tuổi đi lạc tại khu vực rừng Bãi Bụt thuộc địa bàn thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc.
(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.
(GLO)- Nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường Trần Quang Khải (thôn 5, xã Đak Đoa) bức xúc vì tình trạng đất đá, rác thải từ đường Trần Phú theo dòng nước mưa tràn xuống gây sình lầy, ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống.
(GLO)- Chiều 25-7, UBND xã Uar (tỉnh Gia Lai) cho biết đã cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình của nữ sinh bị đuối nước trên địa bàn.
(GLO)- Trưa 25-7, người dân ở xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước ở cạnh một quán cơm.
(GLO)- Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Bờ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trên quốc lộ 25, đơn vị thi công đã xây dựng cây cầu tạm bên cạnh. Tuy nhiên, cây cầu tạm này lại có thiết kế dải phân cách khá kỳ lạ, giống như một chiếc “bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.