Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.


Ông H. cũng là bảo vệ tại cửa hàng nói trên.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, làm việc với người phát hiện và thân nhân nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc.

