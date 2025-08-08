Công an phường Hoài Nhơn Tây triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc

Cụ thể, vào chiều 5-8, trong quá trình kiểm tra hành chính tại nhà ông Lê Đáng (SN 1981, tổ dân phố Tấn Thạnh 1, phường Hoài Nhơn Tây), lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng đang tham gia đánh bạc gồm: Đặng Đức Hoàng (SN 1985), Dương Hồng Đẹp (SN 1985), Mai Xuân Trạng (SN 1984) và Lê Mẫn (SN 1978, cùng trú tại phường Hoài Nhơn Tây). Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và thu giữ hơn 4,8 triệu đồng tại chiếu bạc.

Các đối tượng từ trái qua: Đẹp, Trạng, Hoàng, Mẫn tham gia đánh bạc tại nhà ông Lê Đáng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 4-8, Công an phường Hoài Nhơn Tây cũng phát hiện 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức tương tự tại vườn hồ tiêu của ông Nguyễn Tình (SN 1983, trú khu phố Hội Phú, phường Hoài Nhơn Tây). Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.