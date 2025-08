Gia Lai: Bắt 2 đối tượng tụ tập "đập đá" ở quán cà phê tại phường An Khê

(GLO)- Chiều 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán cà phê ở phường An Khê.

2 đối tượng Phùng Lê Thế Vinh (trái) và Huỳnh Thanh Tứ đang bị tạm giữ hình sự.

Ảnh: Chí Trung

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 3-8, tại quán cà phê N. (tổ 4, phường An Khê), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Khê bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Phùng Lê Thế Vinh (SN 2004) và Huỳnh Thanh Tứ (SN 2009, cùng ở tại thôn An Thượng 2, xã Cửu An) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ một số gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Được biết, đối tượng Vinh đã có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên và điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan.