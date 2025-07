Gia Lai: Bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép tại xã Xuân An

(GLO)- Rạng sáng ngày 19-7, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng CA xã Xuân An phát hiện, bắt quả tang vụ khai thác đất trái phép quy mô lớn xảy ra trên địa bàn xã Xuân An.

Theo nguồn tin của P.V, lực lượng chức năng tạm giữ 2 xe tải đang chở đất lưu thông trên đường; ngoài ra, tạm giữ một xe tải khác và một máy đào đang thực hiện khai thác đất trái phép tại hiện trường.

Các xe tải tham gia hoạt động khai thác đất trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Ảnh: Nguyễn Quang

Tại hiện trường, tài xế điều khiển máy đào và xe tải không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ liên quan đến hoạt động khai thác đất.

Theo thông tin ban đầu, vụ khai thác đất trái phép xảy ra tại vị trí thửa đất thuộc khu vực núi Hòn Vọng Phu (thôn Xuân An, xã Xuân An). Thửa đất này do ông Lê Thành Tài, ở xã Xuân An, đứng tên sử dụng.

Máy đào bị bắt quả tang khai thác đất trái phép tại thửa đất thuộc khu vực núi Hòn Vọng Phu.

Ảnh: Nguyễn Quang

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.