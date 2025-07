Xã Ngô Mây bắt giữ 1 trường hợp khai thác cát trái phép

(GLO)-Ngày 23-7, Đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam (Công an tỉnh), cho biết: Tổ thẩm định liên ngành số 5 của Trung ương thống nhất hồ sơ đặc xá dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9), do Công an tỉnh đề nghị.