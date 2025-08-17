Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

Theo đó, thời gian qua lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông nhận được nhiều ý kiến, thông tin phản ánh về những thắc mắc, khó khăn, bức xúc của người dân liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Nguyên nhân là do giấy phép lái xe bản vật lý đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định, số lượng cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Thí sinh sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (phường Pleiku).

﻿Ảnh: ĐVCC

Do đó để đảm bảo quyền lợi người dân, Cục Cảnh sát giao thông đã nhiều lần hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuyên truyền để người dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ và thực hiện, đặc biệt là những trường hợp đã tham gia sát hạch nhưng đến nay vẫn chưa có bằng lái bản cứng.

Theo đó, người dân sau khi đỗ sát hạch giấy phép lái xe, được Phòng Cảnh sát giao thông cấp số giấy phép lái xe là có thể đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường.

Tương tự, các trường hợp sau khi cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống cũng đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân được thực hiện dưới nhiều hình thức như qua tài khoản Zalo OA của đơn vị, lồng ghép tuyên truyền trực tiếp tại các Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe…

Phổ biến cho công dân các nội dung liên quan đến việc sử dụng số giấy phép lái xe sau khi đỗ sát hạch. Ảnh: ĐVCC

Tuân thủ các hướng dẫn, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh trong quá trình tuần tra kiểm soát không bắt buộc người dân phải có giấy phép lái xe bản vật lý. Thay vào đó, cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra giấy phép lái xe công dân trên môi trường điện tử.

Về phía người dân, các trường hợp vừa đỗ sát hạch chưa được cấp bằng lái vật lý chỉ cần cung cấp số giấy phép lái xe hoặc cung cấp giấy phép lái xe trên VNeID. Người dân cũng có thể cung cấp số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do Cảnh sát giao thông cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp) để cán bộ kiểm tra thông tin trên hệ thống.