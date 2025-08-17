Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

Theo đó, thời gian qua lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông nhận được nhiều ý kiến, thông tin phản ánh về những thắc mắc, khó khăn, bức xúc của người dân liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Nguyên nhân là do giấy phép lái xe bản vật lý đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định, số lượng cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

1.jpg
Thí sinh sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (phường Pleiku).
﻿Ảnh: ĐVCC

Do đó để đảm bảo quyền lợi người dân, Cục Cảnh sát giao thông đã nhiều lần hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuyên truyền để người dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ và thực hiện, đặc biệt là những trường hợp đã tham gia sát hạch nhưng đến nay vẫn chưa có bằng lái bản cứng.

Theo đó, người dân sau khi đỗ sát hạch giấy phép lái xe, được Phòng Cảnh sát giao thông cấp số giấy phép lái xe là có thể đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường.

Tương tự, các trường hợp sau khi cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống cũng đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, việc tuyên truyền, phổ biến đến người dân được thực hiện dưới nhiều hình thức như qua tài khoản Zalo OA của đơn vị, lồng ghép tuyên truyền trực tiếp tại các Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe…

3.jpg
Phổ biến cho công dân các nội dung liên quan đến việc sử dụng số giấy phép lái xe sau khi đỗ sát hạch. Ảnh: ĐVCC

Tuân thủ các hướng dẫn, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh trong quá trình tuần tra kiểm soát không bắt buộc người dân phải có giấy phép lái xe bản vật lý. Thay vào đó, cán bộ chiến sĩ thực hiện kiểm tra giấy phép lái xe công dân trên môi trường điện tử.

Về phía người dân, các trường hợp vừa đỗ sát hạch chưa được cấp bằng lái vật lý chỉ cần cung cấp số giấy phép lái xe hoặc cung cấp giấy phép lái xe trên VNeID. Người dân cũng có thể cung cấp số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do Cảnh sát giao thông cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp) để cán bộ kiểm tra thông tin trên hệ thống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Có thể bạn quan tâm

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Ia Chia xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số ở xã biên giới Ia Chia (tỉnh Gia Lai) sử dụng ma túy có dấu hiệu gia tăng. Công an xã đã quyết liệt đấu tranh, truy quét, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân với mục tiêu xây dựng vành đai biên giới sạch ma túy.

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Thực tập phòng cháy chữa cháy tại chung cư Ecohome Nhơn Bình

Tin tức

(GLO)- Sáng 10-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình, Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bất động sản Ecolife tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại chung cư Ecohome Nhơn Bình.

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Gia Lai: Tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-8, Cơ quan Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) cùng các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất việc tiêu hủy hơn 100 tấn heo không rõ nguồn gốc được phát hiện tại cơ sở giết, mổ của hộ kinh doanh Lê Văn H. (ở khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân).

null