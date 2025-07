Gia Lai: Bắt 2 đối tượng được tại ngoại nhưng trốn thi hành án

(GLO)- Tối 29-7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Nhơn Nam bắt giữ Phan Trần Tiến (SN 1973, trú tại khối Phú Xuân, xã Tây Sơn), đối tượng bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.