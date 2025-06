Gia Lai: Đình nã đối tượng Nguyễn Đình Thọ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy nã cấp độ nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Đình Thọ (SN 1977, thường trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku).