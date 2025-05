Gia Lai: Truy nã cấp độ nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Đình Thọ về tội trộm cắp tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định truy nã cấp độ nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Đình Thọ (SN 1977, thường trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku).

Theo đó, bị can Nguyễn Đình Thọ bị khởi tố theo Quyết định số 137/QĐ-CQĐT (KV1) ngày 30-3-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về tội danh “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, sau khi xác minh, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện không rõ đang ở đâu.

Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (ảnh chụp màn hình).

Bị can Nguyễn Đình Thọ sinh ngày 15-8-1977 tại tỉnh Gia Lai; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh; số căn cước công dân 064077007152 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp.

Quê quán bị can tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nơi đăng ký thường trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Họ và tên cha là Nguyễn Xuân Phương, mẹ là Lê Thị Lan.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại: 0694329109) hoặc Điều tra viên Phan Lê Đức Anh (số điện thoại: 0971139777).