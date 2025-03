Công an Gia Lai truy tìm ông Nguyễn Đình Thọ- người bị tố giác trộm cắp tài sản tại TP. Pleiku

(GLO)- Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) ban hành Quyết định số 2015/QĐTT-CAX (KV1) về việc truy tìm người bị tố giác liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 9-2024 tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra truy tìm ông Nguyễn Đình Thọ, sinh ngày 15-8-1977, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh; số căn cước công dân 064077007152 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Quyết định truy tìm người của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai). Ảnh chụp lại: M.T

Quê quán tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nơi đăng ký thường trú tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Họ và tên cha là Nguyễn Xuân Phương (SN 1946), mẹ là Lê Thị Lan (SN 1955).

Ông Nguyễn Đình Thọ bị tố giác liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 9-2024 tại thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku nhưng hiện không rõ đang ở đâu. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an xã An Phú tổ chức truy tìm để phục vụ quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp truy tìm. Đồng thời, khi tìm thấy đối tượng nêu trên thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ: số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (số điện thoại 0694.329.109); qua Điều tra viên Phan Lê Đức Anh (số điện thoại 0971.139.777) hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.