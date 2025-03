Công an tỉnh Gia Lai truy tìm ông Nguyễn Văn Phú liên quan tin tố giác tội phạm

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm ông Nguyễn Văn Phú (SN 1991; thường trú tổ dân phố 2, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vì liên quan tố giác tội phạm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai truy tìm ông Nguyễn Văn Phú (SN 1991); quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo: Không; quê quán: xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ dân phố 2, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện nay: không xác định; Số chứng minh nhân dân 230840087, do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 28-8-2009; Căn cước công dân số 064091003837.

Công an tỉnh Gia Lai truy tìm ông Nguyễn Văn Phú. Ảnh: ĐVCC

Họ tên cha: Nguyễn Văn Sơn (SN 1965; đã chết); họ tên mẹ: Trần Thị Nam (SN 1968).

Ông Nguyễn Văn Phú là người bị tố giác về tội phạm, hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ giải quyết tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, rà soát, hỗ trợ truy tìm Nguyễn Văn Phú có đặc điểm nhân thân, lai lịch như trên.

Nếu phát hiện thông tin liên quan đến ông Phú, thông báo về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ: số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại 0694.329.109; hoặc liên hệ với Thiếu tá Trần Văn Thắng, số điện thoại 0379.899.833 hoặc Cơ quan Công an các cấp nêu trên.