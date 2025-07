Gia Lai: Bắt giữ đối tượng mua ma túy về nhà rồi rủ bạn “đập đá”

(GLO)- Chiều 10-7, theo nguồn tin của P.V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Lan Nam (SN 1996, trú tại làng Bong Phrâo, phường An Phú) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an phường An Phú đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bất ngờ kiểm tra nhà của Nam tại làng Bong Phrâo.

Đối tượng Nam đã bị tạm giữ hình sự để điều tra. Ảnh: Chí Trung

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Nam cùng đối tượng H. (SN 1995, trú tại làng Chuet 1, phường An Phú) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường đã thu giữ một số dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy đá.

Đồng thời, khám xét nhà của Nam, cơ quan Công an đã thu giữ thêm nhiều gói ni lon chứa chất tinh thể màu trắng có trọng lượng khác nhau. Bước đầu, Nam khai nhận đây là ma túy đá mua từ 1 đối tượng chưa xác định danh tính để mang về sử dụng và chia nhỏ để nhằm bán kiếm lời.

Nhiều gói ni lon nghi chứa ma túy đá thu giữ tại nhà của Nam. Ảnh: Chí Trung

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định, đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan.