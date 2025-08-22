Danh mục
Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

HẢI YẾN
(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 298 vụ với số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 1,6 tỷ đồng; số vụ còn lại đang được xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

luc-luong-chuc-nang-kiem-dem-hang-hoa-1.jpg
Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa vi phạm. Ảnh: H.Y

Lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 62 vụ vi phạm, xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước trên 507 triệu đồng.

Lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ 3 vụ/9 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 13,7366 gam ma túy, 2 bộ dụng cụ sử dụng, 211 kg pháo, 1 máy múc, 1 bè nổi tự chế, 1 xe tải, 50 m ống nhựa và 17 m³ cát.

Lực lượng Công an phát hiện, xử lý 6 vụ/8 đối tượng kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, khai thác khoáng sản trái phép, hàng giả.

Công an phối hợp với các Đội Quản lý thị trường (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh), Chi cục Chăn nuôi và Thú y phát hiện 8 vụ/8 đối tượng kinh doanh hàng giả, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị hàng hóa trên 18,4 tỷ đồng.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế và Công an các địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 109.307 kg thịt heo không rõ nguồn gốc.

img-3275-3.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với chủ cửa hàng. Ảnh: H.Y

Ngoài ra, các Đội Quản lý thị trường cũng thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, xử lý các trường hợp quảng cáo sai sự thật, bán thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng. Một số vụ việc đã được chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý hình sự theo quy định.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan, Biên phòng và chính quyền địa phương nhằm phát hiện sớm, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, không tiếp tay tiêu thụ hàng giả, góp phần xây dựng thị trường lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.

