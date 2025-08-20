Danh mục
Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Phan Trần Tiến

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tìm bị hại của vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Phan Trần Tiến phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) đang điều tra vụ án hình sự: Phan Trần Tiến (SN 1973, trú tại tổ 2, khối Phú Xuân, xã Tây Sơn) phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tháng 2-2025 tại tỉnh Gia Lai (trước đây là tỉnh Bình Định), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 84 ngày 30-6-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

anh-man-hinh-2025-08-20-luc-154423.png

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo: Ai là bị hại có liên quan đến việc bị Phan Trần Tiến chiếm đoạt tài sản mà chưa có đơn tố cáo thì đến trình báo hoặc làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh (theo địa chỉ: số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam hoặc Điều tra viên Trần Nam Trung, SĐT 0981.756.657) để được giải quyết.

Kể từ ngày ra thông báo cho đến khi kết thúc điều tra vụ án, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ hoặc không có đơn trình báo thì mọi khiếu kiện, thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.

