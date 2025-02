Truy tìm Lê Văn Toản liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-ĐTTH về việc truy tìm Lê Văn Toản là người có liên quan đến tin báo về tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê truy tìm Lê Văn Toản.Ảnh: CA

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê truy tìm Lê Văn Toản (SN 1992, trú thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) là người có liên quan đến tin báo về tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 3-5-2024 tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê. Hiện nay, đối tượng Toản không có mặt tại địa phương, không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Công an thị xã An Khê thông báo khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (số 1358 Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), qua số điện thoại 02693832255 hoặc liên hệ điều tra viên Lê Hồng Sơn, số điện thoại 0964627168.