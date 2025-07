Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng làm rõ 4 đối tượng cướp tài sản

(GLO)- Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2025, ngày 20-7, Công an xã Ia Ly phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hơn 250 hộ dân trong xã.