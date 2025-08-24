Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

Theo đó, Tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang ông Phạm Anh Thi (48 tuổi, trú ở xóm Lộc Đông, thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) đang dùng phương tiện ghe 2 số (không có số hiệu), chiều dài 6 m, trên ghe có 2 gọng xiếc bằng kim loại (chiều dài mỗi gọng 7 m), 1 tấm lưới có diện tích 6 m², 1 bình ắc quy và bộ kích điện (dimo) đang thực hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

Phương tiện vi phạm và tang vật bị tạm giữ. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 23-8, Tổ công tác liên ngành cũng đã phát hiện và bắt quả tang ông Phạm Tấn Thù (50 tuổi, trú tại xóm Lộc Đông) đang thực hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn xã Tuy Phước Đông.

Phương tiện và tang vật tại hiện trường gồm: 1 ghe (không có số hiệu), chiều dài 10 m; 1 bộ gọng xiết bằng gỗ, dài 11 m; 1 tấm lưới có diện tích 8 m²; 1 bình ắc quy và bộ kích điện (dimo).

Ngoài ra, vào khoảng 8 giờ ngày 23-8, Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông còn phát hiện và bắt quả tang ông Nguyễn Văn Bảy (42 tuổi, trú tại thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) đang có hành vi tàng trữ 4 gọng kim loại (mỗi gọng dài 8 m) là công cụ được sử dụng để xung điện xiếc máy đánh bắt thủy sản.

Hiện các vụ việc trên đều đã được Tổ công tác liên ngành tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.