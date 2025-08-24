Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Liên tiếp phát hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN VINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vào khoảng 1 giờ ngày 24-8, trong quá trình tuần tra trên đầm Thị Nại (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông đã phát hiện và bắt quả tang 1 trường hợp sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

Theo đó, Tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang ông Phạm Anh Thi (48 tuổi, trú ở xóm Lộc Đông, thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) đang dùng phương tiện ghe 2 số (không có số hiệu), chiều dài 6 m, trên ghe có 2 gọng xiếc bằng kim loại (chiều dài mỗi gọng 7 m), 1 tấm lưới có diện tích 6 m², 1 bình ắc quy và bộ kích điện (dimo) đang thực hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản.

c.jpg
Phương tiện vi phạm và tang vật bị tạm giữ. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 23-8, Tổ công tác liên ngành cũng đã phát hiện và bắt quả tang ông Phạm Tấn Thù (50 tuổi, trú tại xóm Lộc Đông) đang thực hiện hành vi sử dụng xung điện xiếc máy để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại đoạn qua địa bàn xã Tuy Phước Đông.

Phương tiện và tang vật tại hiện trường gồm: 1 ghe (không có số hiệu), chiều dài 10 m; 1 bộ gọng xiết bằng gỗ, dài 11 m; 1 tấm lưới có diện tích 8 m²; 1 bình ắc quy và bộ kích điện (dimo).

Ngoài ra, vào khoảng 8 giờ ngày 23-8, Tổ công tác liên ngành phòng-chống khai thác IUU của xã Tuy Phước Đông còn phát hiện và bắt quả tang ông Nguyễn Văn Bảy (42 tuổi, trú tại thôn Kim Đông, xã Tuy Phước Đông) đang có hành vi tàng trữ 4 gọng kim loại (mỗi gọng dài 8 m) là công cụ được sử dụng để xung điện xiếc máy đánh bắt thủy sản.

Hiện các vụ việc trên đều đã được Tổ công tác liên ngành tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nâng cao hiệu lực xử phạt để chống khai thác IUU

Nâng cao hiệu lực xử phạt để chống khai thác IUU

(GLO)- Nghị định số 189/2025/NÐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính răn đe đối với hành vi khai thác hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Pháp luật

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cảnh sát hình sự đấu tranh hiệu quả với tội phạm

Cảnh sát Hình sự Gia Lai đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã nhanh chóng điều tra, phá nhiều vụ án nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng trọng án trước khi vượt biên, đồng thời triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm cờ bạc quy mô lớn.

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Pháp luật

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

null