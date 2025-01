Vướng lao lý vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Ksor H’Gon tại phiên tòa. Ảnh: R.H

Theo lời kể của các bị hại, H’Gon từng là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn H’Lil 1 và tổ trưởng tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ia Pa tại xã Ia Mrơn. Năm 2021, ngoài công việc làm nông, H’Gon làm thêm “nghề tay trái” là cung cấp dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho các khách hàng quen biết tại địa phương. Mục đích là giúp người dân gặp khó khăn có thể xoay xở tiền bạc để trả nợ đúng hạn, đồng thời cải thiện thu nhập cho chính bị cáo.

Từ ngày 3-12-2021 đến 13-1-2022, từ mối quan hệ quen biết, H’Gon đã tiếp cận, đặt vấn đề vay tiền của ông Đinh Văn Trường, bà A Hà và bà R’ô H’Ngunh (cùng trú xã Ia Mrơn) để đáo hạn ngân hàng và giải quyết công việc cá nhân. Tuy nhiên, sau khi vay và đáo hạn ngân hàng xong, thay vì trả lại khoản tiền đã vay như đã hẹn, H’Gon lại trốn tránh trách nhiệm, sử dụng số tiền này để trả nợ cho người khác và tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, do không còn khả năng trả nợ, H’Gon đã bỏ trốn khỏi địa phương, khiến các bị hại rơi vào tình cảnh hoang mang, lo lắng. Tổng cộng số tiền H’Gon đã chiếm đoạt của ông Trường, bà A Hà và bà H’Ngunh là hơn 1,2 tỷ đồng. Sau đó, các bị hại đã làm đơn tố giác H’Gon về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đến cơ quan Công an.

Ngày 28-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ksor H’Gon về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 27-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với bị can Ksor H’Gon. Đến ngày 3-11-2023, Cơ quan điều tra đã bắt giữ H’Gon theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đối với bà H’Ngunh, chứng kiến người mà mình từng tin tưởng, nay lừa dối và thiếu trung thực trong công việc khiến bà vô cùng thất vọng không thể nguôi ngoai. Hiện tại, bà không chỉ mất tiền mà còn phải lao động cật lực để chi trả các khoản nợ do đã vay mượn của người khác trước đó. Bà H’Ngunh cho biết: H’Gon có quan hệ họ hàng và gọi bà bằng dì. Trước đây, H’Gon đã nhiều lần vay tiền của bà và đã trả đầy đủ. Năm 2021, H’Gon tiếp tục đặt vấn đề vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Nghĩ giúp cháu trong công việc làm ăn là cần thiết nên bà đã tin tưởng và đi vay mượn thêm tiền của người khác để đảm bảo.

“Từ ngày 3-12-2021 đến ngày 4-1-2022, H’Gon đã 5 lần vay mượn của tôi với số tiền 780 triệu đồng để làm đáo hạn ngân hàng, nhưng đến ngày trả nợ, H’Gon chỉ hoàn trả 100 triệu đồng, còn lại thì không có khả năng thanh toán nên bỏ trốn khỏi địa phương. Tôi không ngờ rằng H’Gon lại lừa dối mình như vậy. Số tiền này, tôi cũng vay mượn từ người khác và giờ không biết làm sao để trả nợ. Hiện tại, tôi phải đi làm thuê và bán quần áo cũ ở chợ để kiếm sống, trong khi chủ nợ liên tục đòi tiền”-bà H’Ngunh bức xúc.

Còn bà A Hà chia sẻ: Bà và H’Gon cùng công tác trong tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Ia Mrơn nên quen biết nhau. Ngày 11-1-2022, H’Gon đặt vấn đề vay tiền của bà để đáo hạn ngân hàng và giải quyết công việc cá nhân. H'Gon cũng cam kết trả lại tiền đúng thời gian quy định. “Lúc đặt vấn đề vay tiền, H’Gon đã nhiều lần đến nhà năn nỉ tôi cho vay. Tôi đồng ý cho vay số tiền 150 triệu đồng và có làm giấy mượn tiền. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, H’Gon không trả tiền như cam kết mà bỏ trốn khỏi địa phương, còn số tiền 150 triệu đồng cũng bị nó chiếm đoạt”-bà A Hà bày tỏ.

Nói lời sau cùng đến hội đồng xét xử, bị cáo H’Gon không kìm nén được cảm xúc, rơi nước mắt và bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình. "Bị cáo thừa nhận đã làm tổn hại đến các bị hại, khiến họ rơi vào tình cảnh khó khăn, lo lắng. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo, cho giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về, tiếp tục làm việc để trả nợ khắc phục phần nào những thiệt hại mà mình đã gây ra. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bị hại vì đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây ra tổn thất và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ”-bị cáo H’Gon nói.