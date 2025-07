Bất chấp mức phạt cao, nhiều người dân chủ quan vi phạm nồng độ cồn

Sau sáp nhập, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các xã, phường khẩn trương ổn định tổ chức, giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó chú trọng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí.

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra ở nhiều tuyến đường nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảo bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Theo đó, lực lượng CSGT tập trung tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn vi phạm hoặc có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Ghi nhận tại buổi kiểm tra nồng độ cồn tối 12-7 của Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT) trên tuyến đường Phan Đình Phùng thuộc địa phận phường Diên Hồng, một số người dân vẫn bị xử lý vi phạm mặc dù biết rõ mức phạt cho hành vi này là rất cao.

Nhiều trường hợp vẫn lái xe dù đã sử dụng rượu bia. Ảnh: Văn Ngọc

Ông P.T (tổ 14, phường Diên Hồng) điều khiển xe máy bị xác định có nồng độ cồn ở mức 0,319 mg/l khí thở. Không những vậy, ông không mang theo giấy tờ tùy thân cũng như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe…

Ông T. giải thích: “Chiều nay tôi dự đám cưới con một người bạn nên gặp anh em, bạn bè. Tính không uống như mọi người mời mọc nên tôi cũng uống mấy lon. Nghĩ đi gần loanh quanh trong phố nên tôi cũng không mang giấy tờ và lái xe khi đã uống bia”. Đáng nói, khi biết sẽ bị phạt ở mức từ 6-8 triệu đồng, người đàn ông này đã bỏ đi để lại phương tiện.

Cũng với tâm lý chủ quan, ông H.M.C.V (tổ 13, phường Diên Hồng) điều khiển xe máy tham gia giao thông với mức nồng độ cồn 0,097 mg/l khí thở, tương ứng mức phạt từ 2-3 triệu đồng.

Các tài xế ô tô chấp hành khá tốt quy định về nồng độ cồn. Ảnh: Văn Ngọc

Ông V. lý giải: “Hồi trưa tôi có đi dự tiệc và uống mấy lon sau đó đi làm. Đến tối tôi nghĩ mình đã hết nồng độ cồn rồi nên vẫn lái xe chở vợ đi công chuyện. Nếu biết còn cồn trong người thì tôi đã để vợ chở chứ không để xảy ra như vậy. Hoàn cảnh khó khăn số tiền phạt khá lớn nhưng đây cũng là bài học cho tôi để sau này không tái phạm nữa”.

Bên cạnh những trường hợp bị lực lượng CSGT xử lý, theo ghi nhận của P.V, nhiều trường hợp khi phát hiện chốt kiểm tra đã liều lĩnh quay đầu bỏ chạy với tốc độ cao. Một số đối tượng còn có lời lẽ, hành động thách thức với lực lượng chức năng đang thi hành công vụ.

Dù tổ công tác đã bố trí cán bộ ở 2 điểm trước và sau chốt kiểm tra song trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, lực lượng Công an đã phải ưu tiên an toàn cho người dân cùng tham gia giao thông và của các cán bộ, chiến sĩ.

Được biết, trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ kiểm tra tại tuyến đường Phan Đình Phùng, tổ công tác đã lập biên bản 3 trường hợp xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Hoàng Duy Hiền-Tổ trưởng tổ kiểm tra nồng độ cồn-cho biết: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, các tổ công tác vẫn duy trì đều đặn, thường xuyên việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Các hành vi vi phạm về nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm. Ảnh: Văn Ngọc

Để nâng cao ý thức của người dân, lực lượng CSGT đã kiểm tra ở nhiều tuyến đường khác nhau. Đặc biệt, đơn vị đã bố trí 2-3 tổ kiểm tra cùng một thời điểm và thường xuyên di động để tránh việc một số đối tượng “báo chốt”.

“Qua kiểm tra, hầu hết các tài xế ô tô đều chấp hành tốt song nhiều tài xế xe máy vẫn vi phạm quy định về nồng độ cồn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường trên địa bàn nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm”-Trung tá Hiền nhấn mạnh.