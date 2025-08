Gia Lai: Phát hiện đối tượng mua bán ma túy là thuốc lá phê

(GLO)- Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã Đa Vit (SN 1996, trú tại làng Chuet 1, phường An Phú) để xử lý theo quy định của pháp luật.