Bắt đối tượng trong nhóm làm giả hồ sơ để hợp thức hóa gỗ lậu

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, với tinh thần quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện các đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn, trong đó có đối tượng Chánh.

Đối tượng Nguyễn Trung Chánh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam truy nã. Ảnh: Tiến Trung

Theo hồ sơ: Nguyễn Trung Chánh được xác định là một mắt xích trong nhóm làm giả hồ sơ để hợp thức hóa gỗ lậu cùng các đối tượng tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Khi thực hiện việc hợp thức hóa hơn 19 m3 gỗ bình linh, các đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ.

Riêng với đối tượng Chánh, quá trình điều tra, cơ quan Công an đã nhiều lần triệu tập lên làm việc và có quyết định truy tìm người nhưng Chánh vẫn không chấp hành. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Chánh về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã phát lệnh truy nã cấp độ nguy hiểm với Nguyễn Trung Chánh. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4-6, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt giữ Chánh trên địa bàn phường Phù Đổng (TP. Pleiku) và làm thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý theo thẩm quyền.

Được biết, trong 2 ngày 3 và 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp bắt 2 đối tượng truy nã lẩn trốn trên địa bàn. Đây là chiến công của đơn vị trong triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng-chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng-chống ma túy” 26-6.