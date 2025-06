Bắt kẻ đánh người do cạnh tranh công thức nước chấm gà, vịt quay

(GLO)- Sáng 4-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng bị truy nã Nguyễn Hữu Tiến (SN 1987, trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hữu Tiến là đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố và phát lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 26-4-2025 về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, từ năm 2020, Tiến mở quán nhậu bán gà, vịt quay tại làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Thời điểm này, anh N.V.P (SN 1993, trú tại làng Blang 2) cũng mở quán bán gà, vịt quay ở gần quán của Tiến nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn do buôn bán cùng một mặt hàng.

Đối tượng Tiến bị bắt khi đang trốn truy nã. Ảnh: Tiến Trung

Khoảng 18 giờ ngày 30-8-2020, khi anh P. đến quán nhậu của Tiến để nói chuyện thì Tiến yêu cầu anh P. không được sử dụng công thức nước chấm của mình để buôn bán.

Anh P. không đồng ý nên cả 2 đã xảy ra cự cãi, chửi bới, thách thức lẫn nhau. Lúc này trong quán nhậu có thêm 2 đối tượng là bạn của Tiến. 1 đối tượng lao vào tát anh P., anh P. cầm gậy đánh lại thì bị cả 3 đối thủ cầm dao và cây xiên thịt đuổi đánh khiến phải chạy trốn vào vườn cà phê gần đó.

Không dừng lại ở đó, tối cùng ngày, Tiến còn rủ thêm đồng bọn gồm 7 đối tượng mang theo dao, hung khí khác đi tìm anh P. và chém anh P. bị thương tích tỷ lệ 24%, anh P.A (SN 1991, trú tại làng Breng 3, xã Ia Dêr) là bạn của anh P. bị thương tích tỷ lệ 30%.

Tháng 10-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (cũ) đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Tháng 4-2025, cơ quan này đã có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Tiến nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến khoảng 16 giờ ngày 3-6, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Tiến đang di chuyển trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Phù Đổng, TP. Pleiku) nên đã tiến hành xác minh và bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, ngoài Tiến, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam với 7 đối tượng khác về hành vi cố ý gây thương tích.