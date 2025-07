Gia Lai: Cán bộ Công an phường An Nhơn Bắc tử vong vì tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 13-7, lãnh đạo UBND phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cán bộ Công an phường tử vong.

Nạn nhân là đại úy Phạm Hồng Vương (SN 1992, trú tại tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc), đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12-7, trên đoạn Quốc lộ 19B qua địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc. Thời điểm trên, ô tô tải gắn biển kiểm soát 77H-016.08, kéo theo rơ-moóc gắn biển kiểm soát 77R-013.34 do tài xế Lê Đức Lợi (SN 1977, trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), điều khiển chạy theo hướng Tây - Đông đã xảy ra tai nạn với anh Vương khi anh đang chạy bộ cùng chiều. Hậu quả anh Vương tử vong tại chỗ.

Hai bánh của phương tiên liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra va chạm, hai bánh xe của phương tiện liên quan đến vụ tai nạn đã rơi ra ngoài.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị điều tra, làm rõ.