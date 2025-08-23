Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Pokrovsk-Konstantinovka: Nga siết chặt vòng vây

Tại mặt trận miền Đông, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Chasov Yar, qua đó giải phóng lực lượng cho hướng Konstantinovka. Các đơn vị Nga đã áp sát thành phố, chỉ còn cách trung tâm khoảng 5km. Ở Pokrovsk, giao tranh ác liệt diễn ra tại Rodynske, Zolotoye Kolodez và Petrovka. Nga tiếp tục mở rộng đột phá, từng bước chia nhỏ tuyến phòng thủ của Ukraine.

Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Kiev từng khẳng định đã “ổn định mặt trận” bằng cách tung lực lượng tinh nhuệ ra đối phó ở Dobropillya. Thế nhưng, thực tế cho thấy tuyến phòng ngự liên tục bị chọc thủng. Các chuyên gia quân sự nhận định, chiến thuật của Nga không chỉ nhằm chiếm đất, mà còn tập trung tiêu hao sinh lực Ukraine trên đường cơ động. Bằng việc phục kích ngay khi các đoàn dự bị di chuyển, Nga khiến Ukraine chịu tổn thất nặng và mất khả năng củng cố phòng tuyến.

Trong khi đó, tại khu vực biên giới Sumy, giao tranh cũng diễn ra khốc liệt. Nga giành thêm lợi thế ở Yunakivka và tiến sâu khoảng vài dãy phố chỉ trong một ngày. Ở Kupyansk, quân Nga tiếp tục mở rộng vòng vây, tạo sức ép nặng nề lên hệ thống phòng thủ phía Đông Bắc của Kiev.

Đòn tập kích hạ tầng chiến lược

Đêm 22-8, cả Nga và Ukraine đồng loạt mở các đòn tấn công vào hạ tầng sâu trong lãnh thổ đối phương. Ukraine tuyên bố đã phá hỏng nhánh phía Nam đường ống dẫn dầu Druzhba-tuyến cung cấp năng lượng quan trọng cho Hungary, Slovakia và Cộng hòa Czech. Vụ việc khiến nguồn cung gián đoạn, gây phản ứng dữ dội từ chính các nước thành viên Liên minh châu Âu.

Bản đồ chiến sự Nga-Ukraine tại Konstantinovka ngày 21-8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ đa hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến, áp trung tâm thành phố. Ảnh: Military Summary

Đáp trả, Nga tập kích nhà máy Motor Sich ở Zaporizhzhia-cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất động cơ trực thăng, máy bay hạng nhẹ và UAV tầm xa cho Ukraine. Đây không phải lần đầu tiên Motor Sich bị tấn công, cho thấy Moscow đang ưu tiên phá hủy những “trái tim công nghệ” của tổ hợp quân sự Ukraine.

Theo chuyên gia quân sự Nga, các đòn tập kích bằng rocket HIMARS đã vượt qua hệ thống phòng không, khiến tuyến năng lượng của Nga bị ảnh hưởng tức thời. Tuy nhiên, giới quan sát châu Âu lo ngại phản ứng của Hungary và Slovakia sẽ tạo thêm áp lực chính trị lên Kiev, trong bối cảnh phương Tây bắt đầu có dấu hiệu chia rẽ về mức độ viện trợ.

Zaporizhzhia: Nguy cơ thành phố bị bỏ ngỏ

Tại Zaporizhzhia-thành phố chiến lược bên bờ sông Dnipro tình hình hỗn loạn lan rộng. Nguồn tin từ truyền thông Nga cho biết, quân đồn trú Orikhiv đã nhận lệnh “tử thủ đến cùng”, không được phép rút lui. Tuy nhiên, nhiều sĩ quan và quan chức địa phương đã rời bỏ vị trí, trong khi Kiev vội vã lập các đội tự vệ từ dân thường để duy trì kiểm soát.

Tình hình tại Zaporizhzhia đang rất bất lợi cho Ukraine. Ảnh: TST

Các cây cầu và đập bắc qua sông Dnipro bị gài mìn, cho thấy khả năng chính quyền Ukraine chuẩn bị kịch bản rút lui, bỏ lại Zaporizhzhia. Một số báo cáo còn khẳng định các lực lượng chủ lực đã bắt đầu được chuyển sang bờ đông, ưu tiên giữ hành lang phòng thủ ven sông.

Giới chuyên gia cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông Michael Kofman, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), nhận định: “Zaporizhzhia không chỉ là một thành phố lớn, mà còn là cửa ngõ để Nga kiểm soát toàn bộ hành lang miền Nam. Nếu Kiev mất điểm tựa này, nỗ lực phản công ở các hướng khác gần như sẽ sụp đổ”.

Ngoài ra, việc Ukraine có nguy cơ để mất thêm lãnh thổ có thể tác động trực tiếp đến gói viện trợ của phương Tây. Bà Claudia Major, Viện Các vấn đề quốc tế Đức, phân tích: “Sự sụp đổ của Zaporizhzhia sẽ đặt ra câu hỏi về hiệu quả đầu tư quân sự cho Kiev. Một số quốc gia châu Âu vốn đã do dự, nay có thể giảm bớt cam kết, trong khi Mỹ cũng đối mặt sức ép nội bộ về việc tiếp tục tài trợ một cuộc chiến chưa có hồi kết”.

Bản đồ chiến sự Nga-Ukraine Kupyansk ngày 21-8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng. Ảnh: Readovka

Về mặt chiến lược, kiểm soát Zaporizhzhia sẽ cho phép Nga củng cố hành lang trên bộ nối từ Donbas đến Crimea, đồng thời gây sức ép lên toàn bộ bờ tây sông Dnipro. Đây sẽ là một bước ngoặt lớn, buộc Ukraine phải thay đổi toàn bộ cách tiếp cận chiến tranh phòng thủ.

Thế trận tại miền Đông và miền Nam Ukraine đang thay đổi nhanh chóng. Nga liên tiếp mở rộng đột phá, còn Kiev đối mặt với tình trạng hỗn loạn và nguy cơ mất chốt chặn trọng yếu. Nếu Zaporizhzhia rơi vào tay Moscow, cuộc chiến không chỉ thay đổi cục diện chiến trường mà còn có thể làm lung lay ý chí viện trợ từ phương Tây-yếu tố sống còn đối với Ukraine hiện nay.