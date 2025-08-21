Nga siết vòng vây, giao tranh đường phố bùng phát tại Kupyansk và Konstantinovka

(GLO)- Quân đội Nga đồng loạt gia tăng sức ép tại hai thành phố chiến lược Kupyansk (Kharkov) và Konstantinovka (Donetsk). Xe tăng tiến vào nội đô, giao tranh đường phố bùng phát, trong khi vòng vây ngày càng siết chặt khiến các tuyến phòng thủ của Ukraine đối diện với nguy cơ sụp đổ.

Nga khép chặt vòng vây quanh Kupyansk

Ngày 20-8, trang tin Topcor (Nga) đưa tin, xe tăng Nga đã tràn vào nhiều tuyến phố ở Kupyansk, tỉnh Kharkov. Trọng điểm giao tranh nằm tại ga Zaoskolie-một vị trí then chốt trong hệ thống phòng ngự của Ukraine. Theo nguồn tin này, lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát nhà ga, qua đó tạo áp lực trực tiếp lên các nút phòng thủ và đồng thời cắt đứt nhiều tuyến hậu cần quan trọng.

Binh sĩ Nga đã tràn vào nhiều con phố của thành phố Kupyansk. Ảnh: TST

Phía Ukraine đã tung lực lượng phản công ở ngõ Lermontov nhằm giành lại thế trận, song thất bại. Nhiều báo cáo từ hiện trường mô tả các trận chiến quanh Zaoskolie có cường độ rất cao, với sự tham gia của xe bọc thép, pháo binh và hỏa lực mạnh từ cả hai phía.

Không chỉ dừng lại ở Kupyansk, quân Nga còn tiến vào Sobolevka-một khu vực ở tỉnh Kharkov và triển khai mũi tấn công vòng phía sau thành phố, nhằm tạo thế bao vây từ nhiều hướng. Động thái này cho thấy Moscow có ý đồ khép vòng vây toàn diện, khiến lực lượng Ukraine bên trong rơi vào thế bị cô lập.

Trong bối cảnh đó, bộ chỉ huy Nga đang tăng cường hiện diện của các nhóm tấn công ngay trong nội đô Kupyansk. Song song đó, họ đẩy mạnh chiến dịch truy quét các ổ kháng cự còn lại tại cửa ngõ, từng bước khép chặt vòng vây. Đối với Ukraine, việc giữ vững Kupyansk mang tính sống còn, bởi nếu mất đi các tuyến hậu cần, lực lượng đồn trú bên trong sẽ khó có thể cầm cự lâu dài.

Konstantinovka rơi vào giao tranh đường phố

Cùng ngày, Topcor cho biết quân Nga đã tiến sâu vào khu dân cư của Konstantinovka (Donetsk), mở màn cho các trận đánh đường phố quy mô lớn. Các nhóm xung kích Nga tiến theo tuyến đường cao tốc M-32 hay còn gọi là phố Sobornosti-trục chính dẫn thẳng vào trung tâm. Đồng thời, giao tranh ác liệt cũng diễn ra trên phố Bukharskaya. Nhiều vị trí phòng ngự phía nam tuyến đường này được cho là đã nằm trong tay Nga.

Các đơn vị tấn công của Nga đồng thời tiến sâu vào những khu dân cư của thành phố Konstantinovka, tỉnh Donetsk. Ảnh: TST

Trong nhiều tuần qua, lực lượng Nga đã triển khai các mũi vòng sườn để áp sát Konstantinovka, nhất là sau khi giành được Chasov Yar-bàn đạp quan trọng cho hướng tấn công kế tiếp. Ban đầu, bộ chỉ huy Nga tránh vội vàng lao vào giao tranh trong nội đô, mà chọn chiến thuật bao vây lực lượng Ukraine tại khu dân cư Kleban-Byk, biến nơi đây thành “túi lửa”.

Khi tuyến phòng thủ ở cửa ngõ Konstantinovka lần lượt bị phá hủy, quân Nga mới tung các mũi chủ lực tiến vào thành phố. Theo giới quan sát, thời điểm Moscow mở giao tranh đô thị được tính toán khá thuận lợi: phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk đang chịu sức ép cùng lúc trên nhiều hướng, trong khi lực lượng dự bị của Kiev không đủ để bù đắp các lỗ hổng phòng thủ ngày càng rộng.

Nguy cơ Ukraine mất thế chủ động trên hai mặt trận

Việc Nga đồng thời đẩy mạnh tấn công tại Kupyansk (Kharkov) và Konstantinovka (Donetsk) cho thấy chiến lược gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận. Tại Kharkov, mục tiêu là cắt đứt tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine; còn ở Donetsk, Moscow hướng đến việc phá vỡ hệ thống phòng ngự then chốt, tạo thế chia cắt và bao vây.

Lính Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine. Ảnh: Sputnik

Các chuyên gia cảnh báo, nếu Ukraine không kịp thời củng cố phòng thủ hoặc đưa thêm lực lượng dự bị, nguy cơ mất thế chủ động ở cả hai khu vực là rất lớn. Trong kịch bản xấu, Kiev có thể đối diện tình huống vừa mất tuyến hậu cần ở Kharkov, vừa phải nhường một trung tâm phòng ngự quan trọng ở Donetsk.

Trong bối cảnh chiến sự ngày càng leo thang, Kupyansk và Konstantinovka không chỉ là những điểm nóng địa lý, mà còn trở thành thước đo cho khả năng cầm cự của Ukraine trước sức ép dồn dập từ phía Nga.