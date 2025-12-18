Tin thế giới sáng 18-12: Ukraine tuyên bố kiểm soát phần lớn đầu mối chiến lược Kupiansk

(GLO)- Ukraine tuyên bố kiểm soát phần lớn đầu mối chiến lược Kupiansk; EU cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ cuối năm 2027; Hải quân Venezuela hộ tống tàu dầu ra vào cảng; Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới đón khách tham quan;... là những thông tin quốc tế đáng chú ý sáng 18-12.

Ukraine tuyên bố kiểm soát phần lớn đầu mối chiến lược Kupiansk

Tổng thống Ukraine Volodimyr Zelensky chụp ảnh tại một địa điểm ở Kupiansk vào tuần trước. Ảnh: AP

Tư lệnh quân đội Ukraine ngày 17-12 cho biết lực lượng nước này hiện kiểm soát gần 90% thị trấn Kupiansk – một đầu mối chiến lược quan trọng ở đông bắc Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga ngay lập tức bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định cuộc phản công của Ukraine tại Kupiansk đã thất bại.

"Nhờ các chiến dịch tìm kiếm và tấn công tích cực, chúng tôi đã đẩy lùi được quân Nga khỏi Kupiansk và giành quyền kiểm soát gần 90% lãnh thổ thị trấn", ông Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, viết trên Telegram hôm 17/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov sau đó đã phát biểu trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp của các quan chức quốc phòng cấp cao rằng lực lượng Ukraine đang cố gắng nhưng không thành công trong việc giành quyền kiểm soát Kupiansk.

EU cấm hoàn toàn khí đốt Nga từ cuối năm 2027

Một phiên họp của nghị viện châu Âu. Ảnh: EP

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn khí đốt Nga từ cuối năm 2027, trong nỗ lực cắt nguồn doanh thu của Moskva.

Lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ khí Ảnh: EPđốt Nga được các nghị sĩ Nghị viện châu Âu thông qua ngày 17-12, trong phiên họp toàn thể tại Strasbourg, Pháp với 500 phiếu thuận, 120 phiếu chống và 32 phiếu trắng.

"Đây là sự kiện lịch sử. Liên minh châu Âu (EU) đang tiến một bước dài tới kỷ nguyên mới không còn khí đốt và dầu mỏ Nga", ông Ville Niinisto, nhà lập pháp Phần Lan và là một trong những nghị sĩ ủng hộ lệnh cấm, nói. "Nga không bao giờ còn có thể sử dụng nhiên liệu hóa thạch như vũ khí chống lại châu Âu".

Hải quân Venezuela hộ tống tàu dầu ra vào cảng

Ngày 17-12, Venezuela đã ra lệnh cho hải quân hộ tống các tàu chở sản phẩm dầu mỏ ra vào cảng, làm gia tăng nguy cơ đối đầu với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Tàu chở dầu tại nhà máy lọc dầu Jose ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Mỹ, một số tàu chở dầu đã rời bờ biển phía đông Venezuela dưới sự hộ tống của hải quân. Các tàu này khởi hành chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt có giao dịch với Venezuela.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela cho biết, các tàu liên quan đến hoạt động của tập đoàn này vẫn tiếp tục di chuyển "với đầy đủ an ninh, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo hoạt động trong việc thực hiện hợp pháp quyền tự do hàng hải của họ".

Anh: Các bác sỹ bắt đầu cuộc đình công giữa lúc dịch cúm bùng phát

Ngày 17-12, các bác sỹ ở Anh đã bắt đầu cuộc đình công 5 ngày để phản đối mức lương và điều kiện làm việc. Đáng chú ý, cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh số ca mắc cúm tại nước này đang gia tăng nghiêm trọng khiến hệ thống y tế vốn đã quá tải.

Các bác sỹ ở Anh bắt đầu cuộc đình công 5 ngày giữa lúc dịch cúm bùng phát mạnh. Ảnh: AFP

Phát biểu tại điểm biểu tình bên ngoài Bệnh viện St Thomas ở London, ông Jack Fletcher của Hiệp hội Y khoa Anh (BMA), đại diện cho các bác sỹ nội trú, cho biết có hai vấn đề lớn: khủng hoảng việc làm, với việc các bác sỹ đủ tiêu chuẩn không thể tìm được việc làm, và vấn đề tiền lương. Ông nhấn mạnh năm 2024 đã chứng kiến nhiều bác sỹ bỏ nghề cao nhất trong thập kỷ qua, đồng thời nhận định vấn đề quan trọng là tranh chấp về tiền lương, khi có khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của BMA và khả năng chi trả.

BMA đề xuất mức tăng 29% trong năm 2025 để khôi phục mức lương về mức năm 2008 tính theo giá trị thực.

Cuộc đình công diễn ra sau khi lương của các bác sỹ được tăng thêm 5,4% trong năm nay, dù vào năm ngoái chính phủ đã đồng ý tăng lương 22% cho các bác sỹ.

Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới đón khách tham quan

Ngày 17-12, công viên băng tuyết Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, chính thức mở cửa đón khách tham quan với chủ đề “Băng Tuyết - thế giới cổ tích”.

Quang cảnh công viên băng tuyết Cáp Nhĩ Tân về đêm nhìn từ trên cao. Video: CCTV

Với việc tích hợp các yếu tố công nghệ như hệ thống chiếu sáng thông minh và tương tác trí tuệ nhân tạo (AI), công viên muốn tạo nên một “bữa tiệc mùa Đông trong mơ” kết hợp giữa nghệ thuật băng tuyết, các buổi biểu diễn, tương tác công nghệ và trải nghiệm thực tế.

Trong thời gian mở cửa, bên cạnh lễ khai mạc Lễ hội Băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân, công viên còn tổ chức các cuộc thi điêu khắc băng quốc tế, các trận đấu bóng đá trên tuyết, khúc côn cầu trên băng và hòa nhạc đón Năm mới.

Đến nay, lượng đặt vé trực tuyến vào công viên đã đạt 40.000 lượt, đặc biệt là chương trình đón Năm mới về cơ bản đã hết vé.