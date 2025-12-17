Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo VnExpress, Dân Trí)

(GLO)- Quân đội Nga cho biết đang kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk, 4 ngày sau khi Ukraine tuyên bố giành lại một phần thành phố này.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Hiện Quân đoàn hỗn hợp số 6 của Nga đang kiểm soát toàn phần thành phố Kupyansk.

5563187178137268998a-176587727-6575-6644-1765878032jpg.jpg
Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Cách đây 4 ngày (12-12), Lực lượng Ukraine thông báo giành lại một phần Kupiansk, sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược này.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov được cho là đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kiểm soát Kupiansk trong chuyến thăm của ông Putin đến một sở chỉ huy của lực lượng Zapad vào tháng 11.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 290 UAV tập kích của Ukraine bị Nga bắn hạ

Gần 290 UAV tập kích của Ukraine bị Nga bắn hạ

Thế giới

(GLO)- Một đợt tấn công trong đêm của Ukraine với sự tham gia của hàng trăm UAV đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp nước Nga vào rạng sáng 11-12. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin, các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 287 UAV của Ukraine trong trận tập kích quy mô lớn này.

null