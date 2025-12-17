Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk

(GLO)- Quân đội Nga cho biết đang kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk, 4 ngày sau khi Ukraine tuyên bố giành lại một phần thành phố này.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Hiện Quân đoàn hỗn hợp số 6 của Nga đang kiểm soát toàn phần thành phố Kupyansk.

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Cách đây 4 ngày (12-12), Lực lượng Ukraine thông báo giành lại một phần Kupiansk, sau khi Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược này.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov được cho là đã thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc kiểm soát Kupiansk trong chuyến thăm của ông Putin đến một sở chỉ huy của lực lượng Zapad vào tháng 11.