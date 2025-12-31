Tin thế giới tối 31-12: Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen

(GLO)- Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen; Nga công bố bản đồ vụ tấn công dinh thự Tổng thống; 18 binh sĩ Campuchia được trao trả về nước; Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-12.

Ukraine tấn công cảng và đường ống dẫn khí của Nga ở Biển Đen

Vụ tấn công bằng UAV làm hư hại cảng Tuapse trên Biển Đen. Ảnh: Reuters

Ukraine bị cáo buộc dùng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công cảng Biển Đen Tuapse của Nga gây hư hại cầu cảng, hạ tầng và đường ống khí.

Đêm 30-12, chính quyền khu vực cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV, gây hư hại cơ sở hạ tầng cảng và một đường ống dẫn khí nằm trong khu dân cư tại cảng Biển Đen Tuapse của Nga.

Bộ chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar thông báo trên ứng dụng Telegram rằng lực lượng khẩn cấp đã được điều động để khắc phục thiệt hại. Theo báo cáo, một cầu cảng đã bị hư hại.

Bến cảng bốc dỡ dầu tại Tuapse bị tấn công. Ảnh: Andriy Klymenko

Kênh tin tức Telegram SHOT dẫn các nguồn trong cơ quan an ninh Nga cho biết một loạt tiếng nổ đã vang lên trên bầu trời Tuapse vào tối muộn 30-12 và người dân tại một quận nói rằng có hỏa hoạn.

Tuapse là một trong những đầu mối quan trọng của Nga trên Biển Đen đối với các sản phẩm dầu mỏ, trong đó nhà máy lọc dầu Tuapse của tập đoàn Rosneft phục vụ xuất khẩu làm trụ cột. Cơ sở này có công suất xử lý khoảng 240.000 thùng mỗi ngày và cung cấp các sản phẩm như naphtha, dầu nhiên liệu và diesel.

Nga công bố bản đồ vụ tấn công dinh thự Tổng thống

Ngày 31-12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một bản đồ cho thấy lộ trình các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa mà Ukraine phóng vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu vực Novgorod vào sáng sớm 29-12.

Bản đồ do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bản đồ mà Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy Ukraine phóng các UAV từ nhiều địa điểm khác nhau. Các UAV bay theo hướng Bắc về khu vực Novgorod của Nga, đi qua các khu vực Bryansk, Smolensk và Tver.

Theo bản đồ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 49 chiếc UAV trên khu vực Bryansk, một chiếc trên khu vực Smolensk và 41 chiếc khác trên khu vực Novgorod khi chúng tiếp cận nơi ở của Tổng thống Putin.

18 binh sĩ Campuchia được trao trả về nước

Ngày 31-12, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố cho biết nước này đã tiến hành trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ về nước vào lúc 10h sáng.

Thái Lan bàn giao 18 binh sĩ Campuchia tại cửa khẩu Ban Phakkat, thuộc huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi, ngày 31-12-2025. Ảnh: Nation

Việc hồi hương 18 binh sĩ Campuchia được thực hiện sau khi lệnh ngừng bắn hôm 27-12 được duy trì trọn vẹn trong 72 giờ, đồng thời phù hợp với Tuyên bố chung Thái Lan – Campuchia ký ngày 26-10 tại Kuala Lumpur.

Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định, trong thời gian giam giữ, các binh sĩ Campuchia được phía Thái Lan đối xử theo đúng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949 và các quy tắc của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). ICRC đã thường xuyên thăm gặp, hỗ trợ liên lạc giữa các binh sĩ và gia đình. Trước khi trao trả, 18 binh sĩ được khám sức khỏe và thông báo đầy đủ về quyền lợi để đảm bảo việc hồi hương diễn ra tự nguyện, an toàn và nhân đạo. Quá trình trao trả có sự chứng kiến của ICRC và Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận đã tiếp nhận lại 18 binh sĩ được phía Thái Lan trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Prum, thuộc tỉnh Pailin.

Khoan xuyên kho tiền ngân hàng, trộm 35 triệu USD

Một toán trộm lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, phá khóa hơn 3.000 két sắt và lấy đi tiền mặt, vàng, đồ trang sức bên trong.

Dựa trên giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 euro mỗi két, cảnh sát ngày 30-12 ước tính thiệt hại ban đầu vào khoảng 30 triệu euro (hơn 35 triệu USD).

Lỗ khoan trên tường kho tiền của ngân hàng Sparkasse ở Gelsenkirchen, Đức. Ảnh: Reuters

Hầu hết các ngân hàng ở Đức đóng cửa trong dịp Giáng sinh, bắt đầu từ tối 24-12. Cảnh sát chỉ phát hiện lỗ hổng sau khi chuông báo cháy reo vào rạng sáng 29-12.

Các nhân chứng đã nhìn thấy một số người đàn ông mang theo những chiếc túi lớn trong cầu thang của bãi đậu xe vào đêm 27-12.

Cảnh sát đã xem xét video trích xuất camera an ninh, phát hiện một chiếc Audi RS 6 rời bãi đậu xe vào rạng sáng 29-12 với những người bịt mặt bên trong. Biển số là của một chiếc xe bị đánh cắp tại thành phố Hannover, miền bắc Đức, cách Gelsenkirchen hơn 200 km.

Người dân khắp thế giới chuẩn bị đón năm mới 2026

Trước thềm năm mới 2026, người dân các nước tất bật mua sắm, giành chỗ ngắm pháo hoa, bày tỏ thông điệp của hy vọng.

Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón năm mới 2026. Hàng nghìn người Australia ùa vào điểm ngắm cảnh Mrs Macquarie's Chair trong Vườn Bách thảo Hoàng gia Sydney khi cửa được mở từ 10h sáng nay, để chọn địa điểm ngắm pháo hoa giao thừa từ Nhà hát Opera Sydney và Cầu cảng Sydney.

Người dân chờ đợi giây phút chuyển giao năm mới ở Sydney.

Khoảng một triệu người sẽ tham dự các sự kiện đón giao thừa ở Sydney. An ninh siết chặt quanh Nhà hát Opera Sydney trước màn bắn pháo hoa đêm Giao thừa truyền thống, với khoảng 2.500 sĩ quan liên tục tuần tra trong khu vực trong bối cảnh người dân thành phố chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng ở bãi biển Bondi.

Ở New York, Mỹ, Ban tổ chức lễ hội giao thừa đã kiểm tra lần cuối "Quả cầu chòm sao" ở Quảng trường Thời đại, sẵn sàng cho lễ hội giao thừa. "Quả cầu chòm sao" có đường kính 3,8 mét, nặng 5,6 tấn, được trang trí bằng 5.280 viên pha lê Waterford thủ công và đèn LED để phát ra ánh sáng rực rỡ khi được thả từ tòa tháp xuống Quảng trường Thời đại vào khoảnh khắc bước sang năm mới 2026.

Kiểm tra quả cầu pha lê trước lễ hội giao thừa ở Quảng trường Thời đại New York.

Tại Comanesti, Romania, năm mới được chào đón bằng lễ diễu hành "Điệu nhảy của gấu". Hàng trăm người khoác lên mình bộ da gấu thật, đi qua các khu phố để xua đuổi tà ma mừng năm mới. Nghi lễ này có từ trước thế kỷ thứ 4, gắn liền với sự thay đổi mùa màng, đặc biệt là sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Con gấu là loài vật linh thiêng, tượng trưng cho sức mạnh, chữa lành và vòng tuần hoàn của sự sống.

Lễ diễu hành điệu nhảy của Gấu chào năm mới tại Romania.

Tại Gruzia, món heo sữa quay truyền thống được yêu thích nhất trong ngày đầu năm. Vào ngày cuối cùng của năm 2025, mọi người tranh thủ tới chợ để mua nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn này.

Người dân ở thủ đô Tbilisi, Gruzia đi chợ mua sắm thực phẩm.

Tại miền trung Dải Gaza, nghệ sĩ người Palestine Yazid Abu Jarad dùng cát đắp biểu tượng năm 2026 trên bờ biển Deir al-Balah, phản ánh mong mỏi của người dân Gaza về một nền hòa bình lâu dài trước khi năm cũ khép lại.