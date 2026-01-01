Campuchia tiếp nhận 18 binh sĩ theo thỏa thuận ngừng bắn

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố cho biết nước này đã tiến hành trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam 155 ngày về nước, theo thỏa thuận đạt được tại cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) lần thứ 3 giữa 2 nước.

Theo hãng tin AFP, ngày 31-12, Chính phủ Thái Lan và Campuchia đều xác nhận Bangkok đã trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ vào tháng 7-2025, theo thỏa thuận ngừng giao tranh mà 2 quốc gia Đông Nam Á này đạt được vào ngày 27-12 vừa qua.

Xe chở các binh sĩ Campuchia được trả tự do ngày 31-12. Ảnh: Khmer Times

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết, 18 binh sĩ đã được phía Thái Lan bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Prum (tỉnh Pailin) vào 10 giờ ngày 31-12.

Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định: Trong thời gian giam giữ, các binh sĩ Campuchia được phía Thái Lan đối xử theo đúng luật nhân đạo quốc tế, bao gồm Công ước Geneva năm 1949 và các quy tắc của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). ICRC đã thường xuyên thăm gặp, hỗ trợ liên lạc giữa các binh sĩ và gia đình.

Thông cáo báo chí có đoạn nêu rõ việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia là hành động thiện chí và xây dựng lòng tin, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững giữa 2 nước.

Các binh sĩ Campuchia nhận hoa hồng từ người dân sau khi được Thái Lan trả tự do tại tỉnh Pailin ngày 31-12. Ảnh: Reuters

Xung đột đã lan đến gần như toàn bộ các tỉnh biên giới của Thái Lan và Campuchia, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mà 2 nước đã đạt được trước đó, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Số liệu từ các quan chức Thái Lan và Campuchia cho thấy, ít nhất 47 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời ở cả 2 phía trong 3 tuần giao tranh; trong đó có sử dụng pháo binh, xe tăng, máy bay không người lái và tiêm kích.

