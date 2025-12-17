Tin thế giới tối 17-12: Mỹ phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu ra vào Venezuela, căng thẳng leo thang

(GLO)- Nhà máy lọc dầu của Nga rung chuyển vì UAV Ukraine; Mỹ phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu ra vào Venezuela, căng thẳng leo thang; Xả súng tại Bondi: Nghi phạm còn sống đối mặt 59 tội danh;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-12.

Nhà máy lọc dầu của Nga rung chuyển vì UAV Ukraine

Rạng sáng 17-12, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng theiets bị bay không người lái (UAV), gây ra nhiều vụ nổ làm rung chuyển một nhà máy lọc dầu tại thành phố Slavyansk-on-Kuban của Liên bang Nga.

Ảnh chụp màn hình một video ghi lại các vụ nổ ở Slavyansk-on-Kuban. Ảnh: Exilenova+

Theo tờ The Kyiv Independent, ngay trước nửa đêm 16-12, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái kèm theo các vụ nổ cũng đã xảy ra tại tỉnh Saratov của Nga.

Slavyansk-on-Kuban nằm ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, gần biển Azov và Biển Đen. Tại điểm gần nhất, tỉnh Saratov cách biên giới Đông Bắc của Ukraine với Nga khoảng 330 km.

Nga trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trên toàn lãnh thổ

Trang Sputnik đưa tin Bộ Quốc phòng Nga thông báo các tên lửa đạn đạo liên lục địa thuộc tổ hợp tên lửa "Yars" đã được trang bị vào các bệ phóng kiểu hầm (silo) tại nhiều khu vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Nga. Đây là bước đi quan trọng trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược của Moscow.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga. Ảnh: TASS

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa được lắp đặt vào bệ phóng bằng thiết bị vận chuyển-nạp chuyên dụng với quy trình thao tác kỹ thuật kéo dài trong vài giờ.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng việc thực hiện các biện pháp tái trang bị sẽ giúp tăng đáng kể tỷ lệ các tổ hợp tên lửa chiến lược hiện đại trong biên chế. Điều này sẽ nâng cao khả năng tổng thể của lực lượng, hướng tới việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh an ninh quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Mỹ phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu ra vào Venezuela, căng thẳng leo thang

Sáng 17-12 (giờ Việt Nam), căng thẳng Washington - Caracas lên nấc thang mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố phong tỏa toàn diện các tàu chở dầu ra vào Venezuela.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh, Venezuela đang “bị bao vây bởi hạm đội lớn nhất từng được triển khai trong lịch sử Nam Mỹ”, đồng thời cảnh báo lực lượng này sẽ còn tăng cường thêm.

Tàu chở dầu thô Skipper bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào tuần trước. Ảnh: AP

Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ động thái của Washington, cáo buộc đây là hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế, thương mại tự do và nguyên tắc tự do hàng hải”, và là “một mối đe dọa liều lĩnh và nghiêm trọng” nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Giới quan sát cảnh báo, phong tỏa dầu mỏ - nếu được thực thi triệt để - có thể gây xáo trộn lớn cho giá dầu thế giới.

Xả súng tại Bondi: Nghi phạm còn sống đối mặt 59 tội danh

Cảnh sát bang New South Wales, Australia ngày 17-12 tuyên bố, nam nghi phạm Naveed Akram - 1 trong 2 kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng hôm 14-12 tại bãi biển nổi tiếng Bondi - bị truy tố 59 tội danh, bảo gồm 15 tội danh giết người.

Nghi phạm Naveed Akram (24 tuổi) đối mặt với 59 tội danh. Ảnh: ABCnews

Theo phía cảnh sát, trong số 59 tội danh có 40 tội danh về gây thương tích và giết người có chủ đích, một tội danh về đặt chất nổ trong hoặc gần tòa nhà, cùng với tội xả súng với ý định gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể và tội hiển thị công khai biểu tượng khủng bố.

Ủy viên cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon ngày 17-12 cho biết quy trình tố tụng đã được khởi động với Naveed Akram, nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi, ngay sau khi anh ta tỉnh lại sau hôn mê và được đội ngũ y tế xác nhận đủ tỉnh táo.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, New Delhi cho trẻ em học trực tuyến

Chính quyền New Delhi vừa yêu cầu các em nhỏ từ mẫu giáo tới lớp 5 học tại nhà do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trước đó, chính quyền New Delhi cũng đã đề nghị các cơ sở giáo dục cho học sinh cấp 2 và cấp 3 học theo hình thức kết hợp cả trực tuyến lẫn trực tiếp tùy tình hình.

New Delhi cho trẻ em học trực tuyến vì ô nhiễm không khí. Ảnh: nenow

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của New Delhi hồi đầu tuần là 427, ở mức nghiêm trọng, sau khi vừa chạm mốc AQI 461 cuối tuần trước. Theo Ủy ban Kiểm soát Ô nhiễm Ấn Độ, chất lượng không khí New Delhi ở mức "nghiêm trọng" tại 27 trạm quan trắc trên khắp thành phố, trong đó có 12 trạm ở mức "rất kém". Khu Wazirpur ghi nhận chất lượng không khí tệ nhất ở mức 475.

Chỉ số AQI từ 0 đến 50 được coi là "tốt", từ 51 đến 100 là "đạt yêu cầu", từ 101 đến 200 là "trung bình", từ 201 đến 300 là "kém", từ 301 đến 400 là "rất kém", và từ 401 đến 500 là "nghiêm trọng".