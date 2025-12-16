Tin thế giới tối 16-12: Thêm 3 tàu nghi buôn ma túy bị không kích ở Thái Bình Dương

(GLO)- Vụ xả súng ở bãi biển Bondi: Phát hiện cờ IS trong xe của nghi phạm; Thêm 3 tàu nghi buôn ma túy bị không kích ở Thái Bình Dương; Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp xếp fentanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt";... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 16-12.

Xả súng ở Bondi: Phát hiện cờ IS trong xe của nghi phạm

Hai nghi phạm trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Ảnh: The Telegraph

Cảnh sát Australia xác nhận tìm thấy hai lá cờ IS cùng thiết bị nổ trong chiếc xe do cha con nghi phạm xả súng ở bãi biển Bondi sử dụng.

Mal Lanyon, quan chức cảnh sát bang New South Wales, nói tại cuộc họp báo ngày 16-12 rằng chiếc xe được tìm thấy gần bãi biển ở Sydney, đăng ký dưới tên Naveed Akram, một trong hai nghi phạm xả súng. Cảnh sát phát hiện hai lá cờ tự chế của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng thiết bị nổ tự tạo trong xe.

Naveed, 24 tuổi, cùng bố ruột Sajid Akram, 50 tuổi, là hai nghi phạm trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi khiến 15 người chết và hàng chục người bị thương hôm 14-12. Cảnh sát bắn chết Sajid tại hiện trường, trong khi Naveed bị thương và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đang điều tra lý do hai nghi phạm đến Philippines một tháng trước khi thực hiện vụ xả súng.

Thêm 3 tàu nghi buôn ma túy bị không kích ở Thái Bình Dương

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở khu vực Đông Thái Bình Dương ngày 15-12, khiến 8 người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ viết trên X: “Ngày 15-12, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Lực lượng đặc nhiệm Southern Spear đã tiến hành các đòn tấn công gây chết người nhằm vào ba tàu do các tổ chức khủng bố vận hành ở vùng biển quốc tế. Tình báo xác nhận các tàu này di chuyển trên các tuyến đường buôn ma túy đã biết ở khu vực Đông Thái Bình Dương và đang tham gia hoạt động buôn ma túy”.

Ba tàu bị Mỹ không kích ngày 15-12. Video: Reuters

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam, ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi buôn ma túy trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Southern Spear, mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết nhằm kiềm chế nạn buôn bán ma túy.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều câu hỏi xoay quanh chiến dịch tấn công của chính quyền Mỹ nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn ma túy.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp xếp fentanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt"

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-12 đã ký sắc lệnh hành pháp xếp “fentanyl bất hợp pháp và các hóa chất tiền chất cốt lõi” vào nhóm "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Theo hãng tin Reuters, việc xếp loại này cho thấy ông Trump muốn coi fentanyl không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng, mà là mối đe dọa an ninh quốc gia, tương đương với chiến tranh hóa học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố fentanyl là "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Ảnh: AFP

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump gọi đây là “bước đi lịch sử” nhằm bảo vệ người Mỹ trước “thảm họa fentanyl chết người đang tràn vào đất nước”. “Không có quả bom nào gây ra những gì fentanyl đang gây ra”, ông nhấn mạnh.

Sắc lệnh nêu rõ fentanyl bất hợp pháp “gần với một loại vũ khí hóa học hơn là một chất gây nghiện”. Theo Reuters, việc phân loại này cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nước. Các cơ quan tình báo cũng có thể sử dụng những biện pháp vốn dành cho hoạt động chống phổ biến vũ khí hủy diệt để truy quét các mạng lưới buôn bán ma túy.

Cháu trai ông Thaksin tham gia tranh cử thủ tướng Thái Lan

Hôm nay, Đảng Pheu Thai đã phát động chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu "Tái khởi động Thái Lan - Pheu Thai sẽ làm được", phát tín hiệu khôi phục các chính sách kinh tế chủ lực của đảng chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 2-2026. Đây cũng là dịp Pheu Thai công bố ba ứng viên cho ghế thủ tướng tương lai cũng như những chính sách trọng tâm của họ.

Ứng viên được chú ý nhất của Pheu Thai là Yodchanan Wongsawat, 46 tuổi, cháu trai của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông là con trai cả của cựu thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat, em gái ông Thaksin.

Cháu trai ông Thaksin tham gia tranh cử thủ tướng Thái Lan. Ảnh: AFP

Ông Yodchanan có bằng tiến sĩ Đại học Texas tại Arlington và được biết đến với các nghiên cứu về công nghệ giao diện não - máy tính (BCI), từng tham gia tranh cử tại tỉnh Chiang Mai. Yodchanan được xem là "đại diện của thế hệ mới" trong đảng.

Lật xe bus làm 13 người thiệt mạng tại Iran

Hiện trường vụ lật xe bus tại Isfahan, Iran. Ảnh: rcs

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ tai nạn xe bus xảy ra tối 15-12 trên tuyến đường liên đô thị tại tỉnh Isfahan, miền Trung Iran.

Cơ quan Dịch vụ Cấp cứu Y tế tỉnh Isfahan cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 22h11 theo giờ địa phương trên tuyến cao tốc nối thủ phủ của tỉnh này với thành phố Natanz. Theo lời các nhân chứng, dường như tài xế xe bus đã bị mất lái nên lao xe sang làn đường ngược chiều trước khi bị lật. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.