Tin thế giới sáng 15-12: Vụ xả súng ở Bondi: 15 người thiệt mạng, nhiều nước tăng cường an ninh ở các thành phố lớn

(GLO)- Vụ xả súng ở Bondi: 15 người thiệt mạng; Mỹ: nghi phạm xả súng tại Đại học Brown bị bắt; Tổng thống Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO; Israel tuyên bố tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah ở Liban;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-12-2025.

Vụ xả súng ở Bondi: 15 người thiệt mạng, nhiều nước tăng cường an ninh ở các thành phố lớn

Theo thông tin được cơ quan chức năng bang New South Wales công bố vào sáng 15-12 số người thiệt mạng vì vụ xả súng vào một sự kiện mừng lễ của người Do Thái tại bãi biển Bondi đã tăng lên 15 người, trong đó có 1 em nhỏ 10 tuổi và 1 đối tượng xả súng.

Hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: Reuters

42 người bị thương trong vụ xả súng này, trong đó 5 người bị thương nặng và đang được điều trị tích cực trong bệnh viện.

Trong đêm 14-12, cảnh sát bang New South Wales cũng đã điều tra và phát hiện 2 đối tượng tiến hành vụ xả súng là cha con. Người cha khoảng 50 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Người này có giấy phép sử dụng súng và sở hữu sáu súng được đăng ký.

Hiện tại ngoài 2 người này, cảnh sát đang tìm kiếm đối tượng tình nghi thứ ba. Thông tin từ cảnh sát cũng cho biết, họ đã tìm thấy 2 thiết bị nổ tại hiện trường vụ xả súng.

Hàng loạt thành phố lớn trên thế giới, trong đó có New York, Berlin và London, đã đồng loạt tăng cường các biện pháp an ninh cho các hoạt động của cộng đồng Do Thái nhân dịp lễ Hanukkah, sau vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ của người Do Thái tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia.

Mỹ: nghi phạm xả súng tại Đại học Brown bị bắt

Cảnh sát bang Rohde Island cho biết đã bắt giữ 1 nghi phạm liên quan tới vụ xả súng ở Đại học Brown khiến 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Theo giới chức , kẻ tình nghi là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Ngoài ra chưa có thêm thông tin nào khác.

Hơn 400 cảnh sát được huy động để truy tìm nghi phạm vụ xả súng ở Đại học Brown. Ảnh: Global News

Thị trưởng thành phố Providence cho biết, trong 9 người bị thương hiện tại chỉ còn 1 người đang trong tình trạng nguy kịch, một người khác đã được xuất viện.

Trước đó, chính quyền bang Rohde Island đã huy động hơn 400 cảnh sát để truy lùng nghi phạm xả súng tại đại học Brown khiến 2 sinh viên thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trước thềm cuộc hội đàm với các phái viên Mỹ tại Berlin (Đức), rằng nước này đã từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để đổi lấy các đảm bảo an ninh từ phương Tây như một thỏa hiệp nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Ukraine, vì suốt nhiều năm qua, Kiev đã đặt mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một lá chắn trước Nga. Nguyện vọng này cũng đã được ghi trong hiến pháp của Ukraine.

Phát biểu ngày 14-12, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: “Ngay từ đầu, nguyện vọng của Ukraine là gia nhập NATO, đây là những đảm bảo an ninh thực sự. Nhưng một số đối tác từ Mỹ và châu Âu không ủng hộ hướng đi này. Do đó, giờ đây, các đảm bảo an ninh từ Mỹ, châu Âu và những quốc gia khác như Nhật Bản, Canada - đảm bảo tương tự Điều 5 - là cơ hội để chúng tôi ngăn chặn Nga. Và đó là một sự thỏa hiệp từ phía chúng tôi”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh cần phải có tính ràng buộc pháp lý.

Việc Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO là một trong những yêu cầu chính của Nga.

Ukraine bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo Sapsan

Bộ Quốc phòng Ukraine đã khởi động việc sản xuất hàng loạt và đưa vào triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 1KR1 Sapsan sau nhiều năm phát triển.

Tên lửa đạn đạo Sapsan/Hrim-2 trong một cuộc thử nghiệm năm 2018. Ảnh: Government of Ukraine

Thông tin này được ông Oleksandr Liev, cựu Phó Trưởng phòng Mua sắm Quốc phòng Ukraine giai đoạn 2022-2023, xác nhận. Ông cho biết vào tháng 8/2022, khi phụ trách lĩnh vực chính sách kỹ thuật quân sự và phát triển vũ khí, ông đã ký hợp đồng nhà nước đầu tiên với Cục Thiết kế Pivdenne để mua sắm hệ thống tên lửa mới, qua đó chính thức khởi động chương trình Sapsan. Trước đó, kế hoạch khôi phục dự án này đã được đặt ra từ năm 2021.

Theo quan chức Ukraine, hệ thống tên lửa này đã trải qua các thử nghiệm đầu tiên vào năm 2023, được triển khai hạn chế trong vai trò tác chiến vào năm 2024 và đến năm 2025 đã được đưa vào sử dụng thường xuyên cùng với việc sản xuất hàng loạt.

Israel tuyên bố tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah ở Liban

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt 3 thành viên Hezbollah trong các cuộc tấn công hôm 14-12 tại miền Nam Liban.

Theo quân đội Israel, một cuộc tấn công đã tiêu diệt Zakaria Yahya Al-Hajj, một nhân vật cấp cao của Hezbollah, trong khi 2 thành viên Hezbollah khác bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy một giờ.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào làng El Mahmoudiyeh ở miền nam Lebanon vào ngày 27-11-2025. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Liban đã xác nhận về cái chết của 3 người tại các khu vực Yater, Safad Al-Battikh và Jwaya thuộc miền Nam nước này.

Hơn 1 năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hezbollah có hiệu lực, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon và duy trì quân đội tại 5 địa điểm ở miền Nam Lebanon. Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào các thành viên và cơ sở hạ tầng của Hezbollah để ngăn chặn lực lượng này tái vũ trang.