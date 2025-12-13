Tin thế giới tối 13-12: Mirnograd bị vây khốn, Tổng thống Zelensky ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng

(GLO)- Mirnograd bị vây khốn, Tổng thống Zelensky ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng; Phái viên của Tổng thống Trump đến Đức bàn thỏa thuận hòa bình Ukraine; Nam Phi: Sập công trình xây dựng ở đền Hindu... là những thông tin quốc tế đáng chú ý tối 13-12-2025.

Mirnograd bị vây khốn, Tổng thống Zelensky ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng

Một nguồn tin nội bộ trong Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về việc quân phòng thủ bị bao vây hoàn toàn tại Mirnograd. Đồng thời, 117 nỗ lực phản công vào khu vực này nhằm giải vây đã không thành công.

Quang cảnh thành phố Minograd từ trên cao. Ảnh: mezha

Theo Tướng Syrsky, điều cấp thiết là phải ngay lập tức ra lệnh cho các đơn vị còn lại thoát khỏi Mirnograd. Nếu không, lực lượng bị bao vây sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng.

Hiện có khoảng chưa đến 1.000 trong số 5.000 binh sĩ phòng thủ Ukraine ở Mirnograd được cho là vẫn còn kiên cường bám trụ.

Phái viên của Tổng thống Trump đến Đức bàn thỏa thuận hòa bình Ukraine

Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Berlin, Đức trong vòng đàm phán cấp cao mới nhất về việc chấm dứt xung đột.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff, sẽ gặp lãnh đạo Ukraine và châu Âu để bàn về việc chấm dứt xung đột. Ảnh: NPR

Theo báo Wall Street Journal, cuộc gặp này được xem là rất quan trọng trong bối cảnh Nhà Trắng đang nỗ lực đạt thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Các nguồn tin cho biết, quyết định cử ông Witkoff tới Berlin báo hiệu sự tăng cường nỗ lực của Washington nhằm thu hẹp những khác biệt giữa Kiev và Washington.

Chính quyền của Tổng thống Trump muốn các bên đạt thỏa thuận trước Giáng sinh và đã tổ chức một số vòng đàm phán với đại diện Nga và Ukraine trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một bước đột phá sắp xảy ra.

Báo RBC Ukraine đưa tin, vào ngày 14 - 15/12, ông Witkoff cũng sẽ có các cuộc gặp riêng với đại diện của Pháp, Anh và Đức.

Slovakia phản đối EU viện trợ quân sự cho Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 12-12 khẳng định sẽ phản đối bất kỳ quyết định nào của Liên minh châu Âu (EU) về việc viện trợ quân sự cho Ukraine, trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng của EU.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (trái). Ảnh: EU

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, ông Fico nhấn mạnh lập trường phản đối “cuộc giết chóc vô nghĩa” ở cả hai phía chiến tuyến và cho rằng Tây Âu không nên bỏ qua giá trị của mạng sống con người. Thay vào đó, ông ủng hộ viện trợ song phương tập trung vào tái thiết hậu chiến, coi đây là giải pháp nhân đạo thay thế việc cung cấp vũ khí.

Sự việc này cho thấy sự chia rẽ trong khối EU. Hungary và Slovakia phản đối viện trợ quân sự bổ sung, trong khi hầu hết các nước thành viên cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ là cần thiết để bảo vệ an ninh Ukraine và châu Âu.

Nam Phi: Sập công trình xây dựng ở đền Hindu, nhiều người bị vùi lấp

Hiện trường vụ sập công trình xây dựng ở KwaZulu-Natal, Nam Phi. Ảnh: newswav

Ngày 12-12, một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng ở khuôn viên một ngôi đền Hindu tại thị trấn Verulam, tỉnh KwaZulu-Natal (Nam Phi) đã bất ngờ đổ sập, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều người khác bị mắc kẹt.

Các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công trình này không có kế hoạch xây dựng được phê duyệt và nhiều khả năng đang được thi công trái phép.

Ông Prem Balram - quan chức của công ty an ninh và ứng phó khẩn cấp tư nhân Reaction Unit South Africa - cho biết việc giải cứu những người sống sót sẽ là một “nhiệm vụ nặng nề”, do khối lượng lớn bêtông và kết cấu kim loại bị sập chồng chất lên nhau.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người bị mắc kẹt trong vụ sập công trình xây dựng ở KwaZulu-Natal, Nam Phi. Ảnh: IOL

Ngôi đền Hindu nói trên nằm trên đỉnh một ngọn đồi, nhìn ra khu vực trang trại xung quanh. Những hình ảnh do chính quyền thành phố công bố cho thấy hiện trường tan hoang với kim loại bị uốn cong, các cột trụ đổ sập và những đống đổ nát ngổn ngang tại nơi ngôi đền từng tọa lạc.

"Vua vượt ngục" Italy trốn trại lần thứ tư trong 16 năm

Toma Taulant gây chú ý vì 4 lần vượt ngục. Ảnh: O.C

Một người đàn ông gốc Albania, được truyền thông gọi là “vua vượt ngục”, vừa thực hiện thành công lần trốn khỏi nhà tù thứ tư trong vòng 16 năm, khiến dư luận không khỏi chú ý.

Theo trang The Oddity Central (Anh), Toma Taulant, 41 tuổi, đang thụ án tại nhà tù an ninh tối đa Opera ở Milan, Italy. Vụ vượt ngục mới nhất của Taulant diễn ra theo cách không khác gì trong các bộ phim Hollywood.

Theo thông tin ban đầu, anh ta đã lén lấy được một chiếc giũa từ xưởng lao động trong trại giam, dùng nó để cắt song sắt cửa sổ phòng giam, rồi kết các tấm ga giường thành dây thừng để đu xuống đất. Sau khi thoát khỏi buồng giam, Taulant băng qua sân trại và leo qua tường bao bên ngoài mà không bị phát hiện ngay lập tức.

Trước đó, năm 2009, Taulant trốn khỏi một nhà tù ở Terni; năm 2013 tiếp tục vượt ngục tại Parma và năm 2023, Taulant thoát khỏi một trại giam ở Bỉ bằng cách cùng các tù nhân khác tạo thành “kim tự tháp người” để trèo qua tường. Dù chưa từng có lần nào được tự do trong thời gian dài, nhưng việc liên tục vượt ngục đã khiến Taulant trở thành cái tên gây tò mò trong dư luận. Theo hồ sơ, anh ta đáng lẽ phải chấp hành án cho đến năm 2048.