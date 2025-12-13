Tin thế giới sáng 13-12: Ukraine đề xuất ngừng bắn tạm thời để trưng cầu dân ý, Nga bác bỏ

Ukraine đề xuất ngừng bắn tạm thời để trưng cầu dân ý, Nga bác bỏ

Xung đột Nga-Ukraine vẫn ở thế bế tắc. Ảnh minh họa: Atlantic Council

Phát biểu trên Kênh truyền hình 1 của Nga hôm 13-12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ đề xuất của Ukraine tạm dừng xung đột để tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề lãnh thổ.

Ông Peskov nhấn mạnh, đình chiến tạm thời không phải là giải pháp được Nga chấp nhận. Nga hướng tới một hòa bình thực chất, chứ không chỉ là một thỏa thuận đình chiến tạm thời.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tiến hành trưng cầu dân ý về việc liệu lực lượng vũ trang Ukraine có rút hoàn toàn khỏi Donbass hay không. Ông Peskov cho rằng việc dùng lý do để yêu cầu đình chiến chỉ là “cố tình gây nhầm lẫn” và không mang lại giải pháp thực chất. Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải đạt được một hòa bình lâu dài, rõ ràng và được đảm bảo chắc chắn, chứ không chỉ dừng lại ở những thỏa thuận tạm thời hay hình thức.

Cùng ngày, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov khẳng định, ngừng bắn chỉ có thể đạt được sau khi lực lượng Ukraine rút hoàn toàn khỏi các khu vực thuộc sự kiểm soát của Nga, từ đó mới có thể giải quyết các vấn đề tiếp theo.

EU tiếp tục đóng băng tài sản Nga, Hungary phản đối

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: AFP

Liên minh châu Âu (EU) vừa thống nhất tiếp tục đóng băng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa cho đến khi xung đột tại Ukraine chấm dứt. Thông báo được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đưa ra ngày 12-12, khẳng định EU “đã thực hiện đúng cam kết” của các nhà lãnh đạo được nêu từ tháng 10 năm nay: tiếp tục giữ nguyên tình trạng đóng băng tài sản Nga cho tới khi xung đột kết thúc và Nga bồi thường thiệt hại.

Thủ tướng Hungary Victor Orban đã phản đối mạnh mẽ quyết định trên của EU, cho rằng điều này vi phạm các hiệp ước cốt lõi của EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng cáo buộc Ủy ban châu Âu (EC) vi phạm luật pháp châu Âu một cách có hệ thống để duy trì cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh, với quyết định trên, EU đã biến quyết định từ đồng thuận tập thể thành quyền lực tập trung vào các quan chức Brussels.

Phần Lan mua tên lửa AMRAAM mới nhất của Mỹ để trang bị cho F-35

Tên lửa AMRAAM. Ảnh: Getty Images

Theo Reuters, Phần Lan vừa thông báo nước này sẽ mua các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM từ Mỹ.

Trong thông báo, Chính phủ Phần Lan nêu rõ: “Lô tên lửa đầu tiên sẽ hỗ trợ việc triển khai phi đội F-35.” Tuyên bố nhấn mạnh: “Thương vụ mua sắm này sẽ giúp Phần Lan có được phiên bản AMRAAM mới nhất và tiên tiến nhất, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa trong môi trường tác chiến của chúng tôi.”

Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài với Nga, năm 2022 đã đặt mua 64 máy bay tiêm kích F-35 do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất, với kế hoạch bàn giao đợt đầu vào cuối năm tới.

Vịnh Oman: Iran chặn tàu chở 6 triệu lít dầu diesel lậu

Iran vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài tại Vịnh Oman với cáo buộc buôn lậu khoảng 6 triệu lít dầu diesel. Quốc tịch tàu và tình trạng thủy thủ đoàn không được công bố.

Tàu dầu trên Vịnh Oman. Ảnh minh họa: Reuters

Đây là vụ bắt giữ thứ ba trong chưa đầy một tháng. Trước đó, Iran bắt một tàu chở lậu 350.000 lít dầu tại Vịnh Ba Tư ngày 30-11, và tàu Talara mang cờ Marshall Islands ở eo biển Hormuz ngày 14-11; con tàu Talara cùng thủy thủ đoàn đã được thả sau một tuần.

Tổng thống Trump: Thái Lan, Campuchia đồng ý ngừng bắn hoàn toàn

Thái Lan và Campuchia đã đồng ý “chấm dứt mọi hoạt động nổ súng” bắt đầu từ ngày 12-12. Tuyên bố được đưa ra sau các cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo 2 nước nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia mà ông đã làm trung gian hồi đầu năm nay.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 ở Malaysia trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Reuters

“Họ đã đồng ý chấm dứt mọi tiếng súng có hiệu lực từ tối nay và quay trở lại thỏa thuận hòa bình ban đầu. Cả 2 nước đều sẵn sàng vì hòa bình và tiếp tục hoạt động thương mại với Mỹ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 12-12.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng ông sẽ đưa lệnh ngừng bắn Thái Lan - Campuchia “trở lại đúng hướng”. Ông cũng cảm ơn Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vì sự hỗ trợ trong nỗ lực hòa bình.