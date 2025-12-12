Tin thế giới sáng 12-12: Mỹ - Nga làm rõ những hiểu lầm sau hội nghị Alaska

(GLO)- Mỹ-Nga làm rõ những hiểu lầm sau hội nghị Alaska; Mỹ đưa thêm 4 cá nhân và 6 thực thể của Venezuela vào danh sách trừng phạt; Bắt 51 nghi phạm Hàn Quốc hoạt động lừa đảo tại Campuchia;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-12-2025.

Tổng thống Ukraine nêu cách thức sẽ quyết định vấn đề nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: The Kyiv Independent.

“Nga muốn có toàn bộ Donbass, chúng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi tin rằng người dân Ukraine sẽ trả lời câu hỏi này. Dù dưới hình thức bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân Ukraine phải được lên tiếng”, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11-12 tuyên bố.

Trưng cầu dân ý cho phép công dân trực tiếp quyết định các vấn đề trọng yếu của quốc gia. Nó đòi hỏi điều kiện an toàn và sự tham gia đầy đủ của cử tri, khiến việc tổ chức trở nên không thể trong thời chiến nếu không có các bảo đảm từ bên ngoài.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng gây áp lực nhằm đạt tiến triển trong một kế hoạch hòa bình với Nga do Washington đề xuất.

Moscow đã yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi vùng Donbass ở miền Đông, bao gồm các phần còn lại của tỉnh Donetsk và Lugansk mà Ukraine vẫn còn kiểm soát.

Mỹ - Nga làm rõ những hiểu lầm sau hội nghị Alaska

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/12 cho biết cuộc gặp gần đây tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã giúp “làm sáng tỏ” các hiểu lầm nảy sinh sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm nay.

Tổng thống Nga Putin trao đổi với đặc phái viên Mỹ tại Điện Kremlin ngày 2-12. Ảnh: Sputnik

Ông Lavrov cho hay, các cuộc thảo luận với phía Mỹ đã tập trung trở lại vào việc xem xét và xử lý các nguyên nhân gốc rễ của xung đột Ukraine, sau giai đoạn “tạm dừng” kể từ cuộc gặp ở Anchorage (Alaska). Theo ông, các cuộc trao đổi mới nhất đã làm rõ một số vấn đề then chốt, trong đó có yêu cầu Ukraine cần quay trở lại “các nguyên tắc không liên kết, trung lập và phi hạt nhân trong cấu trúc nhà nước của mình”

Đề cập tiến trình ngoại giao trong tuần này, ông Lavrov nói Washington đang “tỏ ra ngày càng thiếu kiên nhẫn” trước nỗ lực chấm dứt xung đột, nhưng Tổng thống Trump vẫn là lãnh đạo phương Tây duy nhất “nắm được bản chất thực sự” của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ đưa thêm 4 cá nhân và 6 thực thể của Venezuela vào danh sách trừng phạt

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11-12 tuyên bố trừng phạt 4 cá nhân và 6 thực thể với cáo buộc hỗ trợ cho chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Bộ này tiếp tục cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có liên hệ với Cartel de los Soles, tổ chức mà Mỹ đã đưa vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cho rằng ông Maduro đã gây bất ổn cho khu vực Mỹ Latinh.

Mỹ đưa thêm 4 cá nhân và 6 thực thể của Venezuela vào danh sách trừng phạt. Ảnh: New York Post

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào 3 cháu trai của ông Maduro trong đó có hai người đã bị kết án. Phía Mỹ cho biết, tháng 10-2022, những người này đã được chính quyền của Tổng thống Joe Biden ân xá như một phần trao đổi tù nhân liên quan tới 7 công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela. Cũng theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai người cháu của ông Maduro đã trở về Venezulea và tiếp tục các hoạt động buôn bán ma túy.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng nhắm vào ngành dầu mỏ của Venezuela, ngành mang lại thu nhập chính cho quốc gia Nam Mỹ này. Ngoài chiếc tàu đã bị bắt giữ vào hôm 10-12, Mỹ tuyên bố trừng phạt thêm 1 doanh nhân và 6 công ty vận tải biển, xác định 6 tàu là tài sản bị phong tỏa.

Thái Lan giải tán Hạ viện, mở đường cho bầu cử sớm

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tối 11-12 thông báo trên trang mạng xã hội cá nhân, cho biết ông đã ký quyết định giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc bầu cử sớm trong vòng 60 ngày tới.

Ông Anutin được Quốc hội Thái Lan bầu làm Thủ tướng hồi tháng 9/2025. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Quyết định này được đưa ra chỉ ít phút sau khi đảng Nhân Dân (PP) Thái Lan chính thức đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm theo Điều 151 của Hiến pháp, sau khi một số nghị sĩ của đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai) bất ngờ bỏ phiếu chống trong phiên biểu quyết cải cách Hiến pháp.

Theo Hiến pháp năm 2016, sau khi Hạ viện bị giải tán, cuộc tổng tuyển cử bắt buộc phải diễn ra trong vòng 60 ngày tới. Động thái này được đánh giá là bước ngoặt lớn trên chính trường Thái Lan, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm với nhiều biến động khó lường.

Bắt 51 nghi phạm Hàn Quốc hoạt động lừa đảo tại Campuchia

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA), lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia đã bắt giữ 51 người Hàn Quốc vì bị nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo và giải cứu một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đã bị giam giữ và tra tấn trong cuộc đột kích hôm 9-12 tại Sihanoukville.

51 người Hàn Quốc bị bắt vì nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Ảnh: Yonhap

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực chống tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc ở Campuchia, như các vụ lừa đảo trực tuyến, sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị dụ dỗ đến một trung tâm lừa đảo ở quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 8, rồi sau đó bị tra tấn dẫn đến tử vong.

Cuộc truy quét tuần này diễn ra sau khi lực lượng đặc nhiệm chung Hàn Quốc - Campuchia nhận được báo cáo vào ngày 4-12 rằng một nam thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 đang bị giam giữ. Chiến dịch chung bao gồm các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc, các đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), cùng khoảng 100 đặc nhiệm Campuchia.

Cơ quan cảnh sát của hai nước gần đây đã thống nhất các quy trình nhằm nhanh chóng điều động sĩ quan trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.