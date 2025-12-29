Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật quanh Đài Loan

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Từ ngày 29-12, Trung Quốc triển khai hải, lục, không quân và lực lượng tên lửa để tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn mang tên "Sứ mệnh Công lý 2025" tại eo biển Đài Loan và các khu vực ở phía bắc, tây nam, đông nam và phía đông hòn đảo.

Thông tin trên do phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân đội Trung Quốc thông báo. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 18 giờ ngày 30-12 tại 5 khu vực quanh đảo Đài Loan.

Cuộc diễn tập sẽ tập trung vào khoa mục tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, hiệp đồng giành ưu thế, phong tỏa cảng biển và khu vực quan trọng, cũng như răn đe toàn diện bên ngoài chuỗi đảo. Tàu chiến và máy bay Trung Quốc sẽ áp sát Đài Loan từ nhiều hướng, còn binh sĩ sẽ tiến hành kịch bản tấn công hiệp đồng để kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến.

taiwan-17669709174852110136932jpg.jpg
Các khu vực sẽ tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh Đài Loan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đây được xem là lời "cảnh báo nghiêm khắc đối với các lực lượng ly khai 'đòi độc lập cho Đài Loan', cũng như là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền cùng sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc".

Ở phía ngược lại, thông cáo của Văn phòng Lãnh đạo Đài Loan gọi cuộc tập trận trên là "thách thức đối với luật pháp và trật tự thế giới", cáo buộc Bắc Kinh sử dụng đe dọa quân sự. Bên cạnh đó, văn phòng này cho biết các các đơn vị quân sự và an ninh Đài Loan đã có hiểu biết toàn diện từ trước và chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo an toàn.

