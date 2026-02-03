Mỹ và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại, giảm thuế xuống mức 18%

(GLO)- Mức thuế đối với Ấn Độ sẽ được giảm xuống 18% và có hiệu lực ngay lập tức, đổi lại New Delhi cũng sẽ hạ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0%.

Ngày 2-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó 2 nhà lãnh đạo thảo luận về thương mại song phương và nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Quang cảnh cảng hàng hóa Long Beach, California (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo trên mạng xã hội, ông Trump cho biết, Ấn Độ đã đồng ý giảm mua dầu từ Nga và tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ, đồng thời xem xét thêm nguồn cung từ Venezuela.

Ông cho rằng, động thái này có thể góp phần làm suy yếu nguồn thu năng lượng của Nga, qua đó hỗ trợ các nỗ lực kết thúc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố 2 bên đã đạt một thỏa thuận thương mại có hiệu lực ngay. Theo đó, Washington giảm mức thuế đối ứng áp lên hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống còn 18%. New Delhi sẽ tiến tới giảm thuế và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ.

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Trump nói ông Modi đã cam kết mua hơn 500 tỷ USD các sản phẩm năng lượng, công nghệ, nông nghiệp của Mỹ, đồng thời giảm các hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ nhằm đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao chưa từng có. Từ New Delhi, Thủ tướng Modi lên tiếng bày tỏ hoan nghênh và gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ hy vọng quyết định giảm thuế nhập khẩu đối với “các sản phẩm Made in India sẽ mở ra những cơ hội to lớn cho hợp tác cùng có lợi giữa 2 nước”.

Trước đó, tháng 8-2025, Tổng thống Trump đã áp thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ kể từ ngày 27-8, ngoài mức thuế “đối ứng” 25% đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á xuất khẩu sang Mỹ - vốn có hiệu lực trước đó trong tháng.

Đánh giá về thỏa thuận, Đại sứ Sergio Gor cho rằng, đây là bước khởi đầu của “kỷ nguyên mới” trong quan hệ Mỹ - Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò của đối thoại cấp cao và mối quan hệ cá nhân giữa 2 nhà lãnh đạo trong nỗ lực tạo ra đột phá.

Giới phân tích nhận định nếu được triển khai đầy đủ, thỏa thuận nói trên không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ và doanh nghiệp Mỹ, mà còn có thể tái định hình dòng chảy năng lượng toàn cầu, tác động tới thị trường dầu mỏ và cục diện địa chính trị liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hiện chưa rõ Ấn Độ sẽ triển khai chính sách nhập khẩu dầu ra sao, khi nước này phụ thuộc lớn vào dầu giá rẻ từ Nga. Theo Reuters, Ấn Độ được cho là sẽ giảm dần sản lượng nhập khẩu dầu Nga trong đầu năm 2026.