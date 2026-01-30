Tổng thống Mỹ dọa đánh thuế 50% với máy bay Canada

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông đang thu hồi chứng nhận của Bombardier Global Express và tất cả máy bay sản xuất tại Canada.

Ngày 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thu hồi chứng nhận đối với dòng máy bay phản lực thương mại Global Express của hãng Bombardier đặt trụ sở ở thành phố Quebec và mọi máy bay sản xuất tại Canada cho đến khi máy bay của Gulfstream được cấp chứng nhận đầy đủ.

Máy bay Gulfstream. Nguồn: Wikipedia

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cáo buộc Canada đang ngăn cản bán các dòng máy bay Gulfstream tại nước này và nếu tình trạng không được khắc phục, ông sẽ áp mức thuế 50% đối với mọi loại máy bay nhập khẩu từ Canada vào Mỹ.

Ông Trump cho biết Canada đã từ chối cấp phép cho các dòng máy bay Gulfstream 500, 600, 700 và 800. Trước đó, tháng 4-2025, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu đã cấp phép cho dòng máy bay Gulfstream G800.

“Canada cấm bán máy bay của Gulfstream tại quốc gia này thông qua chính quy trình chứng nhận. Nếu tình trạng này không được khắc phục ngay lập tức, tôi sẽ áp thuế 50% đối với tất cả máy bay Canada được bán vào thị trường Mỹ”, Tổng thống Donald Trump khẳng định.

Hãng Bombardiercủa Canada hiện vận hành nhiều trung tâm dịch vụ tại Mỹ, với khoảng 3.000 nhân viên. Ngoài dòng Global Express, các loại máy bay khác như Airbus A220 cũng có thể chịu mức thuế nếu Mỹ áp dụng, do nguyên liệu và linh kiện chủ yếu được sản xuất tại Canada.

Hai nhà sản xuất Bombardier và Gulfstream hiện là đối thủ cạnh tranh gay gắt trên thị trường máy bay phản lực thương mại. Tổng thống Donald Trump từng nhắm mục tiêu vào ngành hàng không của Canada trong nhiệm kỳ đầu tiên khi áp thuế gần 300% đối với dòng máy bay C Series.

Chuyên gia hàng không cảnh báo việc sử dụng chứng nhận và an toàn máy bay làm công cụ trong tranh chấp thương mại có thể gây ra gián đoạn lớn cho các hãng hàng không và hành khách Mỹ, đặc biệt các chuyến bay trung chuyển ở sân bay nhỏ. Nếu toàn bộ máy bay sản xuất tại Canada bị dừng, hệ thống hàng không Mỹ sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng. Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo áp thuế 100% nếu Canada ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bất chấp Ottawa nhấn mạnh nước này không có ý định ký hiệp định tự do thương mại với Bắc Kinh.

Lời đe dọa này, nếu trở thành hiện thực, sẽ gây tác động nghiêm trọng đến các hãng hàng không Mỹ như American Airlines và Delta Air Lines, những đơn vị đang sử dụng máy bay do Canada sản xuất cho nhiều tuyến bay khu vực.

Chưa rõ ông Trump sẽ thực hiện việc hủy chứng nhận máy bay như thế nào vì đây là nhiệm vụ của FAA. Tuy nhiên, trước đây ông từng đưa ra các tuyên bố tương tự và cuối cùng đã được các cơ quan liên quan thực thi, thường là kèm theo các ngoại lệ.