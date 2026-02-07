Tin thế giới tối 7-2: Mỹ ấn định thời hạn chót buộc Nga và Ukraine chốt thỏa thuận

(GLO)- Mỹ ấn định thời hạn chót buộc Nga và Ukraine chốt thỏa thuận; Căn cứ không quân Ukraine trúng loạt tên lửa Kinzhal của Nga; Cuba triển khai biện pháp khẩn cấp đối phó khủng hoảng năng lượng;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-2.

Mỹ ấn định thời hạn chót buộc Nga và Ukraine chốt thỏa thuận

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6-2026 để Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky nói rằng, nếu các bên không đáp ứng được thời hạn này, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gia tăng sức ép đối với cả Kiev và Moscow nhằm buộc hai bên đạt được thỏa thuận. Theo ông, Washington mong muốn chiến sự kết thúc vào đầu mùa hè năm nay và đang thúc đẩy một lộ trình đàm phán với các mốc thời gian cụ thể.

"Phía Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột vào đầu mùa hè và sẵn sàng gây áp lực theo đúng lịch trình đó. Họ muốn mọi việc được hoàn tất trước tháng 6-2026 với một kế hoạch rõ ràng cho toàn bộ tiến trình", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho biết, Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo vào tuần tới, lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, nhiều khả năng tại Miami.

Hạn chót mới được đưa ra sau vòng đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, vốn không đạt được đột phá khi các bên tiếp tục giữ lập trường đối lập.

Căn cứ không quân Ukraine 'trúng loạt tên lửa Kinzhal, UAV Nga'

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga hôm 6-2 tập kích nước này bằng 328 máy bay không người lái (UAV) các loại, cùng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 5 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69.

"Các đơn vị phòng không đã bắn rơi và chế áp 297 UAV. Hoạt động tác chiến tích cực cũng khiến các tên lửa của đối phương không tới được mục tiêu. 22 phương tiện tấn công đã lao xuống 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", Bộ tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, song không nêu cụ thể thông tin.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa trong ảnh công bố ngày 6-2. Ảnh: DSNS

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cùng ngày cho biết căn cứ không quân Kanatovo nằm ở ngoại ô thành phố Kropyvnytsky thuộc tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine, là mục tiêu chính trong đợt tập kích.

"Hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 5 quả đạn hành trình Kh-69 phóng từ tiêm kích bom Su-34 và ít nhất 4 UAV phản lực Geran-4/5 đã đánh trúng căn cứ Kanatovo", tài khoản này cho hay.

Cuba triển khai biện pháp khẩn cấp đối phó khủng hoảng năng lượng

Chính phủ Cuba ngày 6-2 công bố hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và tác động từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ, trong đó có việc rút ngắn tuần làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước xuống còn 4 ngày và hạn chế bán nhiên liệu.

Cuba triển khai biện pháp khẩn cấp đối phó khủng hoảng năng lượng. Ảnh: EFE

Nguồn nhiên liệu sẽ được ưu tiên cho các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân và những hoạt động kinh tế không thể gián đoạn.

Các biện pháp mới gồm giảm tuần làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước xuống còn từ thứ Hai đến thứ Năm; hạn chế bán nhiên liệu; cắt giảm các tuyến xe buýt và tàu hỏa liên tỉnh; đóng cửa một số cơ sở du lịch. Thời gian học tại các trường phổ thông sẽ được rút ngắn, trong khi các trường đại học giảm yêu cầu học trực tiếp.

Chính phủ Cuba cho biết những động thái này nhằm tiết kiệm nhiên liệu để thúc đẩy sản xuất lương thực và điện năng, đồng thời duy trì các lĩnh vực then chốt có khả năng tạo nguồn thu ngoại tệ.

Nổ nhà máy ở Sơn Tây, Trung Quốc: 5 người thiệt mạng

Sáng ngày 7-2, một vụ nổ đã xảy ra tại phân xưởng thuộc một doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, khiến 5 người tử vong.

Theo thông báo từ chính quyền huyện Sơn Âm, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày 7-2 tại phân xưởng của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Giai Bằng.

Hiện trường vụ nổ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: vov

Đến 10 giờ 38 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 5 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tuy nhiên, tất cả đều đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đây là một trong những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng mới nhất xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây.