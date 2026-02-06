Tin thế giới tối 6-2: Đàm phán Mỹ - Iran chính thức bắt đầu tại Oman

(GLO)- Đàm phán Mỹ - Iran chính thức bắt đầu tại Oman với nhiều thách thức; Tướng Syrskyi ước tính 700.000 lính Nga có mặt ở Ukraine; Trung Quốc truy tố 62.000 đối tượng lừa đảo viễn thông... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 6-2.

Đàm phán Mỹ - Iran chính thức bắt đầu tại Oman với nhiều thách thức

Sáng 6-2 ( giờ địa phương), đàm phán hạt nhân giữa các đại diện cấp cao của Mỹ và Iran đã chính thức diễn ra tại Oman. Tiến trình thương lượng được dự báo đối mặt nhiều thách thức và có thể kéo dài nhiều vòng. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, nguy cơ bùng phát xung đột vũ trang là rất lớn.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: vov

Dẫn dắt phái đoàn đàm phán hai bên tiếp tục là Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ông Witkoff và ông Araghchi là đại diện của Mỹ và Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao giữa hai nước hồi đầu năm ngoái.

Ngay trước khi bước vào cuộc đàm phán với Đặc phái viên Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp và thảo luận với Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi tại Muscat. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này thực hiện phương thức tiếp cận sử dụng ngoại giao để đảm bảo lợi ích quốc gia. Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng tự vệ trước các đòi hỏi thái quá và chủ nghĩa phiêu lưu của phía Mỹ.

Cho đến thời điểm này, các bên chưa đưa ra bất kỳ khung thời gian nào cho các cuộc đàm phán. Nội dung thương thảo cũng chưa được xác định một cách cụ thể.

Tướng Syrskyi ước tính 700.000 lính Nga có mặt ở Ukraine

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, trong 6 tháng qua, số lượng binh sĩ Nga tại nước này vẫn duy trì ở mức xấp xỉ 711.000 tới 712.000 người, gồm cả lực lượng dự bị.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Văn phòng báo chí của các lực lượng vũ trang Ukraine

Báo RBC dẫn lời tướng Syrskyi cho biết, lực lượng Nga đã hoàn toàn đáp ứng và thậm chí là vượt quá kế hoạch về số lượng quân nhân. Theo ước tính của quan chức này, kể từ đầu cuộc xung đột, Nga đã mất 1,2 triệu binh sĩ, vượt qua tổn thất trong bất kỳ cuộc chiến nào kể từ Thế chiến II.

Tướng Syrskyi cho biết thêm, quân Nga đang tiến công dọc toàn bộ tiền tuyến với cường độ khác nhau. Vùng tác chiến kéo dài 1.200km và vùng bao vây mở rộng vào sâu trong đất liền từ 15-20km. "Tình hình ở tuyến đầu vẫn khó khăn... Sự phát triển của các hệ thống không người lái đồng nghĩa với việc các đội hình chiến đấu đang mở rộng không chỉ dọc tiền tuyến mà còn sâu vào vùng tiêu diệt và hiện đã đạt tới 15-20km".

Trung Quốc truy tố 62.000 đối tượng lừa đảo viễn thông

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao của Trung Quốc đã truy tố 62.000 đối tượng liên quan đến tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến. Đây là một trong những nỗ lực tăng cường trấn áp các loại tội phạm nghiêm trọng.

Nhóm công dân Trung Quốc liên quan ổ lừa đảo Myanmar được đưa về nước. Ảnh: CCTV

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-2, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc, ông Miêu Sinh Minh đã thông báo kết quả của các cơ quan công tố nước này trong việc trấn áp các tội phạm nghiêm trọng, bao gồm cả tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến.

Ông Miêu Sinh Minh cho biết kể từ khi phát động chiến dịch đặc biệt năm 2023 nhắm vào tội phạm lừa đảo viễn thông liên quan đến miền Bắc Myanmar, các cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã phê chuẩn việc bắt giữ 48.000 nghi phạm bị hồi hương theo từng đợt, chủ yếu liên quan đến các nhóm tội phạm thuộc cái gọi là "Tứ đại gia tộc" ở Kokang - miền Bắc Myanmar - và đã khởi tố 47.000 người.

Trong số đó, 16 thành viên của các băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh và gia tộc họ Bạch đã bị kết án tử hình theo luật.

Nhật Bản quyết định tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) sẽ khởi động lại lò phản ứng số 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata vào ngày 9-2, sau khi buộc phải ngừng hoạt động vào ngày 21-1 vừa qua, chỉ vài giờ sau tái khởi động để đảm bảo an toàn. Công ty cũng chuẩn bị cho hoạt động thương mại của nhà máy này.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa quyết định tái khởi động vào ngày 9-2 tới. Ảnh: Reuters.

Thông báo được Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki - Kariwa của ở tỉnh Niigata đưa ra trong ngày 6-2. Bên cạnh việc tái khởi động lò phản ứng số 6, TEPCO sẽ bắt đầu tiến hành các hoạt động thương mại kể từ ngày 18-3 sắp tới - thời điểm chậm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Kashiwazaki - Kariwa là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới với 7 lò phản ứng, tổng công suất 8,2 GW. Việc khởi động lại hoạt động của nhà máy này được dư luận Nhật Bản đặc biệt chú ý, nhất là trong bối cảnh TEPCO cũng từng vận hành nhà máy Fukushima Daiichi - cơ sở gây thảm họa hạt nhân nghiêm trọng sau thảm họa kép thiên nhiên động đất - sóng thần hồi tháng 3-2011. 7 lò phản ứng tại nhà máy Kashiwazaki - Kariwa đã phải ngừng hoạt động sau một năm xảy ra thảm họa.