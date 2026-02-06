Tin thế giới sáng 6-2: Ba Lan và Ukraine nhất trí về các dự án năng lượng và sản xuất chung UAV

(GLO)- Ba Lan và Ukraine nhất trí về các dự án năng lượng và sản xuất chung UAV; Tổng thống Trump lên tiếng khi hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga cuối cùng hết hạn; Israel không kích dữ dội vào Liban... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-2.

Ba Lan và Ukraine nhất trí về các dự án năng lượng và sản xuất chung UAV

Ngày 5-2, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có cuộc gặp và hội đàm với Tổng thống Zelensky để thảo luận về quan hệ song phương.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (bên trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky (bên phải). Ảnh: president.gov.ua

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trong đó tập trung vào việc thực hiện các dự án phát triển lưới điện ở cả Ba Lan và Ukraine, đồng thời đề cập đến khả năng mở rộng hợp tác thông qua việc tăng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Ukraine. Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng không chỉ hỗ trợ kịp thời Ukraine trong bối cảnh các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị thiệt hại nghiêm trọng mà còn là chiến lược dài hạn mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho cả hai bên.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, hai nhà lãnh đạo cũng đã ký Thư cam kết về sản xuất chung vật tư quốc phòng, với trọng tâm là sản xuất chung máy bay không người lái (UAV) và các loại vũ khí khác. Thủ tướng Tusk khẳng định, việc sản xuất chung máy bay không người lái không chỉ hỗ trợ Ukraine mà còn nâng cao khả năng phòng thủ của châu Âu trước các mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Trong thời gian tới, Ba Lan cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp thêm vũ khí và chuẩn bị gói viện trợ tiếp theo cho Ukraine.

Tổng thống Trump lên tiếng khi hiệp ước hạt nhân Mỹ - Nga cuối cùng hết hạn

Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START giữa Mỹ và Nga chính thức hết hiệu lực vào ngày 5-2. Trong bình luận đầu tiên về việc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “một thỏa thuận tồi” và cho rằng thỏa thuận này đã bị “vi phạm nghiêm trọng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi New Start là "một thỏa thuận tồi". Ảnh: White House

“Thay vì gia hạn New START, chúng ta nên để các chuyên gia hạt nhân của mình xây dựng một hiệp ước mới, được cải thiện và hiện đại hóa, có thể tồn tại lâu dài trong tương lai”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social hôm 5-2.

Ngay sau bài đăng của ông Trump, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các nhà báo rằng Mỹ có kế hoạch thảo luận với Nga về một hiệp ước mới. Bà cũng bác bỏ thông tin Moscow và Washington đã đạt được bất kỳ thỏa thuận tạm thời nào về việc tiếp tục tuân thủ các điều khoản của hiệp ước đã hết hạn.

Israel không kích dữ dội vào Liban

Trong ngày 5-2, không quân Israel đã tập kích hàng loạt mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Liban, viện lý do đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn.

Thông báo tối 5-2 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã mở nhiều cuộc tập kích vào Liban trong ngày, nhắm vào các cơ sở và thành viên của Phong trào Hezbollah. Đợt không kích mới nhất tiến hành tối qua, đánh phá một số mục tiêu ở phía Nam Liban.

Khói bốc lên từ một vụ không kích của Israel vào Liban. Ảnh: Reuters

Trước đó, không quân Israel đã tấn công các công trình ngầm của Hezbollah, trong đó có các kho chứa vũ khí dưới lòng đất, ở vùng Marjaayoun, phía Nam Liban, gần thành phố Baalbek thuộc thung lũng Beqaa, miền Đông Liban và tại khu vực Hermel, phía Bắc Liban.

Tương tự như trong nhiều thông báo trước đó, IDF tiếp tục cáo buộc Hezbollah đã vi phạm cam kết ngừng bắn đạt được giữa Israel và Lebanon tháng 11-2024. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể chứng minh các vi phạm không được công bố.

Lễ hội hoa anh đào núi Phú Sĩ bị hủy do quá tải du khách

Lễ hội hoa anh đào với khung cảnh núi Phú Sĩ hùng vĩ, thu hút đông đảo người dân địa phương, đã bị hủy bỏ trong bối cảnh người dân phàn nàn về tình trạng quá tải du lịch do đồng yen yếu.

Khung cảnh núi Phú Sĩ trong mùa hoa anh đào. Ảnh: umetravel.com

Vào năm 2025, khoảng 42,7 triệu lượt khách du lịch đã đến Nhật Bản, mức cao kỷ lục, vượt qua mức gần 37 triệu lượt người của năm trước đó khi đồng yen yếu làm tăng sức hấp dẫn của quốc gia này.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều những lời phàn nàn về tình trạng quá tải ở những điểm đến nổi tiếng như Kyoto, nơi du khách thiếu tôn trọng đã quấy rối các nghệ sỹ geisha mặc kimono trong cơn cuồng nhiệt chụp ảnh.

Tại Fujiyoshida, lượng khách du lịch nước ngoài đổ về đã khiến giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường. Người dân còn báo cáo về tình trạng xâm phạm đất đai nhà riêng.