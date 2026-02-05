Tin thế giới tối 5-2: Nga - Ukraine nhất trí trao đổi tù binh sau vòng đàm phán thứ 2

(GLO)- Nga - Ukraine nhất trí trao đổi tù binh sau vòng đàm phán 3 bên thứ 2; Ấn Độ và Mỹ đang hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương; Cuba: Sự cố mất điện ảnh hưởng đến nhiều tỉnh... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 5-2.

Nga - Ukraine nhất trí trao đổi tù binh sau vòng đàm phán 3 bên thứ 2

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi hơn 314 tù binh sau các cuộc đàm phán 3 bên vòng 2 ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Các nhà đàm phán của Nga - Mỹ - Ukraine tại vòng đàm phán thứ 2 ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Ảnh: X

Theo ông Witkoff, quyết định trên đánh dấu cuộc trao đổi tù binh đầu tiên giữa Moscow và Kiev trong 5 tháng qua. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, đặc phái viên Mỹ đánh giá cao những gì đạt được trong vòng thương lượng mới:

“Kết quả này đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình chi tiết và hiệu quả. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng những bước tiến như vậy cho thấy sự tham gia ngoại giao bền vững đang mang lại kết quả hữu hình và thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine”, ông Witkoff viết.

Đặc phái viên Mỹ nói thêm rằng các cuộc đối thoại sẽ tiếp tục và dự kiến ​​sẽ có thêm tiến triển trong những tuần tới.

Đánh giá về tiến triển đàm phán, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán đã có những tiến triển và tín hiệu tích cực, bất chấp các yếu tố đang cản trở tiến trình này.

Cũng trong ngày 5-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga có thể sớm kết thúc nhờ các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường.

LHQ kêu gọi Nga, Mỹ quay lại đàm phán về hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân

Ngày 4-2, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cảnh báo Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực sẽ trở thành “thời khắc nghiêm trọng” đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, thế giới đang bước vào một giai đoạn chưa từng có tiền lệ, khi không còn bất kỳ văn kiện pháp lý nào kiểm soát kho vũ khí của hai siêu cường hạt nhân này.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng cho rằng bước ngoặt này là thời điểm phù hợp để tái định hình các khuôn khổ kiểm soát vũ khí giữa lúc môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi, đồng thời hoan nghênh tuyên bố của các nhà lãnh đạo Mỹ-Nga thừa nhận sự nguy hiểm của một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới.

Ông Guterres kêu gọi Mỹ và Nga lập tức quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận nhằm khôi phục các cơ chế kiểm soát hạt nhân có thể kiểm chứng, giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh toàn cầu.

Ấn Độ và Mỹ đang hoàn tất chi tiết thỏa thuận thương mại song phương

Ấn Độ và Mỹ đang làm việc để hoàn tất các chi tiết của thỏa thuận thương mại song phương vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2-2. Hai bên dự kiến ​​sẽ đưa ra tuyên bố chung về các điều khoản cụ thể của thỏa thuận trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio trong cuộc gặp ở Mỹ. Ảnh: newsarenaindia

Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đưa ra sau cuộc họp với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại thủ đô Washington, Mỹ.

Trả lời hãng tin Ấn Độ ANI, ông Jaishankar cho biết Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal sẽ thông báo chi tiết về thời gian công bố chính thức thỏa thuận, sau quá trình trực tiếp làm việc với Đại diện Thương mại Mỹ.

Trước đó, phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, Bộ trưởng Công Thương Piyush Goyal nhấn mạnh rằng cả hai nước đã hoàn tất một số lĩnh vực của thỏa thuận thương mại song phương sau các cuộc đàm phán chuyên sâu. Tuy nhiên, cả hai bên sẽ còn phải làm việc để hoàn tất các quy trình kỹ thuật và hoàn thiện giấy tờ để nhanh chóng khai thác tiềm năng của thỏa thuận. Ông mô tả khuôn khổ này là một bước ngoặt quan trọng trong việc tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy tầm nhìn về một Ấn Độ phát triển vào năm 2047.

Theo bộ trưởng Công Thương Piyush Goyal, mức thuế 18% do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thấp hơn so với thuế quan áp dụng cho một số quốc gia cạnh tranh, điều này giúp tăng cường khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Ấn Độ.

Cuba: Sự cố mất điện ảnh hưởng đến nhiều tỉnh

Tối 4-2 theo giờ địa phương, một sự cố mất điện lưới ở miền Đông Cuba đã khiến toàn bộ 3 tỉnh của nước này chìm trong bóng tối, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người.

Sự cố mất điện ảnh hưởng đến 4 tỉnh của Cuba. Ảnh: EFE

Theo cơ quan này, nguyên nhân do sự cố tại một trạm biến áp ở tỉnh Holguin gây mất kết nối hệ thống điện, ảnh hưởng đến 4 tỉnh Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo và Santiago de Cuba. Người dân cho biết tình trạng mất điện bắt đầu vào khoảng 17h theo giờ địa phương (tức 5h sáng 5-2 theo giờ Việt Nam).

Sau 6 thập kỷ bị Mỹ cấm vận, hệ thống điện của Cuba ngày càng xuống cấp và đang trong tình trạng hỗn loạn, liên tục xảy ra các sự cố mất điện trên diện rộng và kéo dài.

Syria ký kết thỏa thuận bước ngoặt về khai thác dầu khí ngoài khơi

Ngày 4-2, Công ty Dầu khí Quốc gia Syria (SPC) đã ký kết biên bản ghi nhớ với Mỹ và Qatar, nhằm phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi đầu tiên của quốc gia Trung Đông này.

Thỏa thuận giữa SPC với Tập đoàn năng lượng Chevron (Mỹ) và Tập đoàn Power International Holding (Qatar) đã được ký kết tại Damascus, dưới sự chứng kiến của Đặc phái viên Mỹ về Syria, ông Tom Barrack.

Syria ký kết thỏa thuận khai thác dầu khí ngoài khơi với Mỹ và Qatar. Ảnh: newsarenaindia

Thỏa thuận đánh dấu bước đi chính thức đầu tiên của Syria hướng tới thăm dò năng lượng ngoài khơi, trong bối cảnh chính phủ nước này tìm cách mở rộng sản lượng hydrocahydrocarbon rbon và thu hút các đối tác nước ngoài.

Giám đốc điều hành SPC, ông Youssef Kabalawi, mô tả thỏa thuận này là quan trọng nhất trong lịch sử thăm dò năng lượng ngoài khơi của Syria. Nếu điều kiện thuận lợi, công ty sẽ bắt đầu huy động và khoan thăm dò trước mùa Hè.