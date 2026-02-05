Tin thế giới sáng 5-2: Vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Nga - Mỹ - Ukraine cho tín hiệu tích cực

(GLO)- Vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Nga - Mỹ - Ukraine cho tín hiệu tích cực; Hiệp ước hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ chính thức hết hiệu lực; Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-2.

Vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Nga - Mỹ - Ukraine cho tín hiệu tích cực

Các quan chức Ukraine và Nga đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi với những đánh giá tích cực, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt.

Vòng đàm phán có sự hiện diện của đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vòng đàm phán ba bên thứ hai giữa Nga - Mỹ - Ukraine. Ảnh: Reuters

Ông Rustem Umerov, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Ukraine cho biết các cuộc thảo luận trong ngày đầu tiên mang tính “hiệu quả”.

Các cuộc họp ba bên dự kiến kéo dài trong hai ngày, diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến hạ tầng năng lượng do Mỹ hậu thuẫn mà các bên đạt được hồi tuần trước để tích trữ đạn dược, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng số lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục nhằm vào Ukraine.

Một quan chức Mỹ, yêu cầu giấu tên, cũng đánh giá các cuộc đàm phán là hiệu quả và cho biết tiến trình này sẽ tiếp tục vào sáng 5-2.

Hiệp ước hạt nhân New START chính thức hết hiệu lực

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Washington liên quan đến việc gia hạn Hiệp ước New START – thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới – sau khi hiệp ước này chính thức hết hiệu lực vào ngày 5-2.

Tổ hợp tên lửa Yars RS-24 của Nga. Ảnh minh hoạ: Sputnik

Trong thông cáo báo chí công bố hôm 4-2, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh nước này sẵn sàng có những biện pháp đáp trả cứng rắn trước các mối đe dọa tiềm tàng, song vẫn để ngỏ khả năng đối thoại sau khi thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hiệu lực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có thông báo mới liên quan đến Hiệp ước New START, song nhấn mạnh Tổng thống Mỹ từ lâu đã khẳng định rằng bất kỳ khuôn khổ kiểm soát vũ khí hiệu quả nào trong thế kỷ 21 cũng cần có sự tham gia của Trung Quốc.

Lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc điện đàm

Tối 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa hoàn tất một cuộc điện đàm rất tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Tổng thống Trump, đây là một cuộc gọi dài và toàn diện, trong đó hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, quân sự, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của nhà lãnh đạo Mỹ vào tháng 4, vấn đề Đài Loan, xung đột Nga - Ukraine, tình hình hiện nay với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Gimhae, bên lề APEC, tháng 10-2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump cho biết, hai bên còn thảo luận việc Trung Quốc mua dầu mỏ và khí đốt từ Mỹ, việc Trung Quốc cân nhắc mua thêm các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm nâng lượng đậu tương lên 20 triệu tấn cho niên vụ hiện tại, việc giao động cơ máy bay, cùng rất nhiều chủ đề khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tất cả các vấn đề hai bên thảo luận đều rất tích cực, đồng thời cho biết quan hệ với Trung Quốc, cũng như mối quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc là cực kỳ tốt đẹp, cả hai đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc duy trì điều đó.

Bên trong một trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan - Campuchia

Một binh sĩ Thái Lan canh gác bên ngoài một trung tâm lừa đảo ở O'Smach, Campuchia. Ảnh: AP

Cục tình báo Lục quân Thái Lan mới đây đã dẫn đầu chuyến thị sát của đoàn tùy viên quân sự 20 quốc gia tới các trung tâm lừa đảo ở thị trấn O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia.

“Bên trong các tòa nhà tại 2 khu vực này là nhiều bối cảnh được dàn dựng để trông giống văn phòng của các cơ quan cảnh sát, nhằm phục vụ mục đích lừa đảo trực tuyến", đại diện quân đội Thái Lan cho biết.

Trong một số hình ảnh được công bố, có thể thấy rõ một căn phòng được mô phỏng theo trung tâm cảnh sát ở Singapore. Trên bức tường chính là phông nền màu xanh lớn, ghi dòng chữ "Police Woodlands East NPC", bên cạnh treo bản sao huy hiệu của lực lượng cảnh sát Singapore. Bên cạnh đó, đồng phục cảnh sát giả, thẻ SIM quốc tế và danh sách các nạn nhân cũng được tìm thấy tại các tòa nhà này.

Ảnh: The Nation

Cảnh sát Singapore hiện đã nắm được thông tin từ nhà chức trách Thái Lan, qua đó nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo mạo danh sĩ quan cảnh sát và không chia sẻ màn hình di động với người lạ.