Tin thế giới tối 3-2: Ukraine tan hoang sau khi hứng hơn 500 tên lửa, UAV Nga

(GLO)- Ukraine tan hoang sau khi hứng hơn 500 tên lửa, UAV Nga; Australia áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran; Tây Ban Nha cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội; Nhật Bản: 30 người thiệt mạng vì tuyết rơi dày ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-2.

Ukraine tan hoang sau khi hứng hơn 500 tên lửa, UAV Nga

Khoảng sân phía trước tòa nhà ở Kiev ngổn ngang mảnh vỡ sau đòn tấn công drone. Ảnh: vnexpress.net

Không quân Ukraine thông báo Nga tối 2, sáng 3-2 đã phóng tổng cộng 71 tên lửa các loại và 450 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào lãnh thổ nước này. Các mục tiêu chính bao gồm tỉnh Kiev, Kharkov, Dnipropetrovsk, Vinnytsia và Odessa.

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ hoặc áp chế 38 tên lửa và 412 UAV. Ít nhất 27 tên lửa cùng 31 phi cơ đã lọt qua lưới phòng không, đánh trúng 27 địa điểm. Mảnh vỡ từ UAV bị hạ rơi xuống 17 khu vực, thông tin về 6 tên lửa còn lại đang được làm rõ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đòn tấn công quy mô lớn của Nga đã khiến ít nhất 9 người bị thương, đồng thời gây hư hại cho hạ tầng năng lượng và các tòa nhà dân cư.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp Ukraine khắc phục hậu quả của cuộc tập kích. Video: SES

Tại thủ đô Kiev, UAV Nga đã gây ra hỏa hoạn tại các công trình cao tầng và làm một nhà trẻ bị hư hại. Ông Zelensky cáo buộc Nga ưu tiên "lợi dụng những ngày mùa đông lạnh giá nhất" để tấn công Ukraine hơn là theo đuổi biện pháp ngoại giao.

Australia áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran

Bộ Ngoại giao Australia ngày 3-2 thông báo chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu đối với Iran nhằm đáp trả nước này sử dụng bạo lực để chống lại những người biểu tình trong nước.

Các cuộc biểu tình nổ ra rộng khắp ở Iran. Ảnh: AFP

Biện pháp trừng phạt mới của Australia nhắm vào 20 cá nhân và tổ chức có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), với cáo buộc đã tạo điều kiện hoặc tham gia vào các hành vi bạo lực đối với dân thường.

Trong một tuyên bố liên quan, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết “hành động này nhấn mạnh cam kết của Australia trong việc sát cánh cùng người dân Iran và các đối tác quốc tế chống lại chiến dịch đàn áp và gây bất ổn nghiêm trọng của Iran”.

Tây Ban Nha cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội

Tây Ban Nha sẽ cấm trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, đồng thời buộc các nền tảng phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi thực sự hiệu quả.

Thông tin được Thủ tướng Pedro Sanchez công bố ngày 3-2 tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất trong khuôn khổ gói biện pháp nhằm xây dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn.

Các em nhỏ nô đùa tại một ngôi làng ở Pitarque, Teruel, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Ngoài việc kiểm soát độ tuổi, chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ trình một dự luật mới nhằm buộc các giám đốc điều hành nền tảng công nghệ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung bất hợp pháp và ngôn từ thù hận trên nền tảng của họ.

Thủ tướng Sanchez cho biết, chính phủ sẽ phối hợp với công tố viên để điều tra các hành vi vi phạm có thể xảy ra liên quan đến các nền tảng như Grok, TikTok và Instagram.

Tây Ban Nha cũng thông báo đã hợp tác với 5 quốc gia châu Âu khác thành lập một liên minh sẵn sàng về kỹ thuật số, nhằm thúc đẩy các quy định chặt chẽ, nhanh chóng và hiệu quả hơn đối với các nền tảng mạng xã hội.

Nhật Bản: 30 người thiệt mạng vì tuyết rơi dày

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý Thảm họa, từ ngày 20-1 đến 3-2, đã có 30 người thiệt mạng do tuyết rơi dày. Ngày 3-2, Thủ tướng Sanae Takaichi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt cấp nội các để chỉ đạo các nỗ lực ngăn ngừa thương vong và tai nạn.

Một chiếc xe gặp tai nạn trên con đường ngập tuyết. Ảnh: Euronews

Chính phủ trung ương đã triển khai quân đội giúp đỡ người dân ở Aomori, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều nơi hẻo lánh vẫn còn những đống tuyết cao tới 4,5 mét.

Trước đó, ngày 2-2, Thống đốc Aomori, ông Soichiro Miyashita cho biết đã yêu cầu quân đội cứu trợ thảm họa, đặc biệt là những người cao tuổi trong khu vực sống một mình và cần giúp đỡ dọn tuyết.

Ông cho biết lượng tuyết dày hàng mét đã phủ kín mặt đất của thành phố, và các công nhân địa phương đang quá tải trong việc dọn tuyết trên đường phố và nhà cửa.