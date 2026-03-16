Tin thế giới sáng 16-3: Israel, Mỹ tấn công Iran ít nhất 3 tuần nữa

(GLO)- Israel, Mỹ tấn công Iran ít nhất 3 tuần nữa; Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng tấn công trả đũa Mỹ - Israel; Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-3.

Israel, Mỹ tấn công Iran ít nhất 3 tuần nữa

Quân đội Israel đang lên kế hoạch kéo dài ít nhất 3 tuần nữa chiến dịch phối hợp cùng Mỹ tấn công Iran, nhằm vào “hàng nghìn mục tiêu”.

Chuẩn tướng Effie Defrin, tuyên bố ngày 15-3: “Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với đồng minh Mỹ, với kế hoạch kéo dài ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ “Vượt qua” của người Do Thái, khoảng 3 tuần nữa. Và chúng tôi còn có những kế hoạch sâu rộng hơn nữa cho 3 tuần sau đó".

Quân đội Israel cũng tập kích vị trí của Hezbollah - đồng minh của Iran. Ảnh: AP

Theo IDF, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công Iran hôm 28-2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền Tây và miền Trung Iran, tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào nhân lực thuộc các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất của Iran.

Các quan chức Israel cho biết Mỹ và Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu kể từ khi xung đột bắt đầu.

Tướng Defrin nói rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel chống lại Iran đã kéo lực lượng Hezbollah ở Li Băng vào cuộc xung đột, trái ngược với quyết định đứng ngoài cuộc của họ trong cuộc chiến 12 ngày vào mùa hè năm ngoái.

Thủ tướng Israel bác tin đồn "bị thương hoặc thiệt mạng"

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng một đoạn video trên mạng xã hội nhằm bác bỏ các tin đồn cho rằng ông đã "bị thương hoặc thiệt mạng" trong bối cảnh xung đột với Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuất hiện ở quán cà phê, bác bỏ tin đồn thiệt mạng Video: RT

Trong một đoạn video được quay tại một quán cà phê gần Jerusalem hôm 15-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được nhìn thấy đang gọi cà phê và bác bỏ tin đồn về cái chết của mình.

“Tôi đang chết vì thèm cà phê. Tôi đang chết vì người dân của tôi. Họ đang hành xử thế nào? Bạn có muốn đếm số ngón tay không?”, ông Netanyahu nói, trước khi giơ tay lên và đếm các ngón tay của mình, giữa lúc có những tin đồn lan truyền trên mạng vào cuối tuần về số ngón trên bàn tay của ông.

Đề cập đến cuộc xung đột đang diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân Israel luôn cảnh giác và tuân thủ các quy trình an toàn khi có cảnh báo tên lửa.

Iran lần đầu phóng tên lửa siêu nặng tấn công trả đũa Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15-3 thông báo đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Israel và Mỹ trong khu vực.

Iran lần đầu phóng tên lửa siêu vượt âm tấn công trả đũa Mỹ - Israel. Ảnh: RT

Theo tuyên bố được hãng tin Tasnim trích dẫn, cuộc tấn công sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa Khorramshahr với đầu đạn 2 tấn, Kheibar Shekan, Qadr, Emad. Lần đầu tiên trong chiến dịch tấn công, Iran đã sử dụng tên lửa chiến lược Sejjil.

IRGC cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm chỉ huy và ra quyết định, cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng và các địa điểm tập trung lực lượng.

Sejjil là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) hai tầng đẩy, có chiều dài 18m, đường kính 1,25m, khối lượng phóng 22,5 - 23,6 tấn và khả năng mang đầu đạn từ 500 đến 1.500kg. Với tầm bắn ước tính 2.000-2.500km, Sejjil có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Israel, các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, thậm chí một phần Đông Nam châu Âu.

Điểm nổi bật nhất của Sejjil là công nghệ nhiên liệu rắn, không cần thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tính cơ động.

Ukraine tấn công trung tâm trung chuyển dầu mỏ tại vùng Krasnodar của Nga

Các lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu Tikhoretsk tại vùng Krasnodar của Nga trong đêm 15-3.

Đám cháy tại trạm bơm dầu Tikhoretsk sau khi bị tấn công. Ảnh: Supernova+

Cơ sở này nằm gần Biển Đen và được xem là một trong những trung tâm logistics dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam nước Nga. Khu vực này thuộc một tổ hợp trung chuyển dầu quy mô lớn, bao gồm kho chứa và bến cảng chuyên xử lý nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Vụ tấn công diễn ra chỉ ba ngày sau khi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của chính trạm bơm dầu này, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Ukraine từ chối mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-3 đã bày tỏ với các đồng minh châu Âu rằng áp lực buộc phải mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba vận chuyển nguồn cung của Nga giống như động thái tống tiền.

Mạng lưới đường ống dẫn dầu ở Trung và Đông Âu, bao gồm đường ống Druzhba. Ảnh: Oxford Energy

Đường ống dẫn dầu Druzhba chạy qua Ukraine đã bị hư hại trong bối cảnh cuộc xung đột diễn biến phức tạp hồi tháng 1-2026. Ukraine nói rằng việc sửa chữa có thể mất tới 6 tuần, điều này khiến Hungary và Slovakia lên tiếng chỉ trích vì hai nước này phụ thuộc phần lớn vào đường ống này để đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Căng thẳng giữa Ukraine và Hungary về đường ống dẫn dầu đã bùng phát trong những tuần gần đây, với việc Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, liên tục chỉ trích lẫn nhau trên các diễn đàn.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích Hungary, cáo buộc chính phủ nước này lan truyền tâm lý chống Ukraine.