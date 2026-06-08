Tin thế giới sáng 8-6: Ukraine tấn công dồn dập khi Tổng thống Putin bác thư ngỏ hòa bình

(GLO)- Ukraine tấn công dồn dập khi Tổng thống Putin bác thư ngỏ hòa bình; Israel tuyên bố sẽ tấn công Iran “quyết liệt” sau vụ phóng tên lửa; Iraq: Tai nạn xe bus, 21 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-6.

Ukraine tấn công dồn dập khi Tổng thống Putin bác thư ngỏ hòa bình

Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công tầm trung, phá hủy các hệ thống phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin bác thư ngỏ hòa bình.

Theo báo cáo của Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) Ukraine, vào ngày 7-6, máy bay không người lái (UAV) Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm trung vào phía tây của Nga, cũng như các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine, gây hư hại và phá hủy một số mục tiêu quân sự.

Ảnh chụp màn hình video do Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đăng tải ngày 7/6, ghi lại các cuộc tấn công tầm trung vào hệ thống hậu cần và phòng không của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực do Nga kiểm soát được cho là tiếp tục kéo dài tới đêm 7-6, rạng sáng 8-6.

Các kênh truyền thông Telegram của Nga đưa tin về vụ cháy tại trạm điện ở Mariupol. Một vụ cháy khác cũng được người dân địa phương báo cáo tại thành phố Alchevsk thuộc Lugansk.

Cuộc tấn công mới nhất vào các mục tiêu tầm trung diễn ra khi quân đội Ukraine tuyên bố tấn công một cây cầu gần làng Chonhar, nối liền Crimea với các khu vực ở phía nam Ukraine do Nga kiểm soát vào ngày 7-6.

Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ và Iran tiến rất gần tới thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-6 cho biết nước này và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận và hiện chỉ còn “vài điểm” chưa ngã ngũ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn kênh NBC. Ảnh: NBC

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức NBC, Tổng thống Trump thừa nhận các điểm bất đồng còn lại với Iran không phải là “những vấn đề lớn.” Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng loại trừ khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trước khi đạt được thỏa thuận với Tehran.

Tổng thống Trump cho rằng những bước đi như vậy có thể được thực hiện nếu đạt được thỏa thuận và Iran cần thực hiện tốt công việc của mình.

Cũng trong ngày 7-6, hãng thông tấn Fars đưa tin Iran hiện đang thu trung bình từ 1,5-2 triệu USD đối với mỗi tàu đi qua Eo biển Hormuz.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Ahmadreza Lahijanzadeh - Thứ trưởng Bộ Môi trường Iran - thông báo cơ quan này đã bắt đầu soạn thảo bộ quy định về thu phí để đổi lấy việc cung cấp các dịch vụ môi trường tại Eo biển Hormuz.

Israel tuyên bố sẽ tấn công Iran “quyết liệt” sau vụ phóng tên lửa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 7-6 cho biết quân đội nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran bất cứ lúc nào, sau khi Tehran phóng hàng loạt tên lửa về phía Israel.

Iran phóng loạt tên lửa vào Israel, Tel Aviv tuyên bố đáp trả. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, IDF cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đang tiến hành cuộc họp đánh giá tình hình với các chỉ huy quân sự cấp cao.

“Tham mưu trưởng quân đội hiện đang tiến hành đánh giá tình hình cùng các quan chức quân sự cấp cao”, tuyên bố nêu rõ. IDF đồng thời khẳng định: “Quân đội Israel sẽ tấn công đối phương một cách quyết liệt ngay khi nhận được lệnh”.

Trong một thông điệp riêng đăng trên mạng xã hội X, quân đội Israel cáo buộc Iran đang tìm cách mở thêm mặt trận mới trong cuộc xung đột hiện nay và cảnh báo sẽ không chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào người dân nước này tiếp diễn.

Iraq: Tai nạn xe bus, 21 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương, trong vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra chiều qua tại miền Nam Iraq.

Tai nạn xe bus nghiêm trọng tại Iraq khiến 21 người chết. Ảnh cắt từ video

Theo cảnh sát Iraq, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc gần thành phố Nassiriya, phía Nam đất nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe bus bị mất lái, lật nhiều vòng trên đường và sau đó bốc cháy dữ dội. Ngoài 21 người được xác định đã tử vong, vụ tai nạn còn khiến 19 người bị thương, hầu hết đều trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn, Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã yêu cầu tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hàn Quốc: Hỏa hoạn tại nhà máy Ansan thiêu rụi 11 tòa nhà

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy ở thành phố Ansan thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc vào đêm 7-6 đã được khống chế sau khoảng 10 tiếng 30 phút, nhưng đã gây thiệt hại nặng nề khi thiêu rụi tổng cộng 11 tòa nhà, bao gồm cả một nhà máy của công ty liền kề.

Hiện trường vụ cháy nhà máy Ansan. Ảnh: Gyeonggi Fire Service

Ủy ban Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tỉnh Gyeonggi cho biết lửa bùng lên từ một nhà máy sản xuất thùng carton ở phường Seonggok, quận Danwon, thành phố Ansan vào khoảng 21h05. Đây là một tòa nhà hai tầng với tổng diện tích sàn là 944 m2.

Ngọn lửa đã ảnh hưởng tới các nhà sản xuất thiết bị sưởi ấm và làm mát, bánh răng, gia công kim loại, lồng thép, phụ tùng ô tô, mỹ phẩm và robot công nghiệp. Khi đám cháy bùng phát, 6 người từ một nhà máy gần đó đã tự sơ tán và chưa có trường hợp thương vong nào được xác nhận.

Lực lượng cứu hỏa lo ngại đám cháy lan rộng đã ban hành cảnh báo cấp độ 1, yêu cầu sự tham gia của 50 xe cứu hỏa ngay sau khi đám cháy bùng phát được 5 phút và sau đó nâng lên cảnh báo cấp độ 2. Đám cháy đã được khống chế lúc khoảng 7h45 sáng 8-6 giờ địa phương nhờ sự tham gia của 241 nhân viên và 283 thiết bị chữa cháy.